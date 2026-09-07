Zatrzymanie z narkotykami nad morzem. 36-latek twierdził, że mefedron to puder do stóp

Policyjna interwencja w miejscowości nadmorskiej

Funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu realizowali zadania związane z utrzymaniem porządku publicznego poza swoim stałym terenem działania. W poniedziałek 7 września 2026 roku mundurowi dbali o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów w jednej z nadmorskich miejscowości. Podczas patrolowania terenu policjanci zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął zachowywać się w sposób nerwowy. 36-latek podjął próbę ucieczki przed funkcjonariuszami, jednak po kilku minutach został przez nich zatrzymany.

Blisko 400 porcji mefedronu w kieszeniach

Po zatrzymaniu mężczyzny policjanci przystąpili do sprawdzenia zawartości jego kieszeni, co szybko pozwoliło ustalić przyczynę wcześniejszej ucieczki. Mundurowi znaleźli przy 36-latku woreczki strunowe wypełnione białą substancją. Po przeliczeniu okazało się, że mieszkaniec Pomorza posiadał łącznie blisko 400 porcji mefedronu. Oprócz narkotyków funkcjonariusze zabezpieczyli przy mężczyźnie gadżet, który swoim wyglądem przypominał policyjną legitymację.

Zatrzymany 36-latek stanie przed sądem

Podczas wykonywanych czynności mężczyzna próbował przekonać mundurowych, że zabezpieczona substancja to w rzeczywistości puder kupiony w aptece. Zatrzymany nie potrafił jednak sprecyzować, czy rzekomy preparat służy do pielęgnacji stóp, czy rąk. Zebrane dowody oraz posiadane środki odurzające stały się podstawą do dalszych czynności prawnych. Teraz 36-latek będzie tłumaczył się przed sądem, a za posiadanie narkotyków grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl