Postrzał z wiatrówki w Gdańsku. 62-latek ranił kobietę i uszkodził mienie

Atak na ulicy Subisława w Gdańsku

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 28 sierpnia 2026 roku tuż przed północą na ulicy Subisława w Gdańsku. 39-letnia mieszkanka Kłodzka podczas spaceru poczuła nagły i silny ból w okolicy prawej skroni. Kobieta natychmiast trafiła do szpitala, gdzie przeprowadzono zabieg medyczny. Podczas interwencji lekarze usunęli z jej głowy śrut, który utkwił w skroni. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z komisariatu na Przymorzu, którzy rozpoczęli poszukiwania osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie.

Zatrzymanie 62-latka i zabezpieczenie broni

Kryminalni z Przymorza szczegółowo przeanalizowali zabezpieczony monitoring oraz rozmawiali z osobami, które mogły posiadać istotną wiedzę o zdarzeniu. Dzięki pracy operacyjnej ustalono, że za postrzał odpowiada 62-letni obywatel Polski, który został zatrzymany 4 września 2026 roku. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci ujawnili 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz jeden karabinek wyposażony w lunetę. W lokalu znajdowały się także 2 łuki, kilkadziesiąt strzał, kołczany, zapas śrutu i stalowych kulek oraz plastikowe fiolki wypełnione prochem. Policyjny technik wykonał na miejscu oględziny i zabezpieczył wszystkie odnalezione przedmioty oraz ślady.

Uszkodzony totem informacyjny i rola biegłego

W trakcie prowadzonego dochodzenia funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany mężczyzna wcześniej strzelał również do totemu informacyjnego. W wyniku tych działań obiekt uległ uszkodzeniu, a pokrzywdzony właściciel oszacował powstałe straty na kwotę 2500 zł. Całość zgromadzonego materiału dowodowego, w tym zabezpieczona broń, trafi teraz do biegłego sądowego z zakresu balistyki. Ekspert ma za zadanie ustalić, z której konkretnie jednostki broni wystrzelono śrut raniący kobietę. Dodatkowo biegły sprawdzi, czy parametry zabezpieczonego sprzętu pozwalają na posiadanie go bez specjalnego pozwolenia.

Zarzuty prokuratorskie i dozór policyjny

W niedzielę 6 września 2026 roku policjanci doprowadzili zatrzymanego do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty obejmujące spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz narażenie kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 62-latek odpowie również za zniszczenie mienia w związku z uszkodzeniem totemu informacyjnego. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru oraz poręczenia majątkowego. Za popełnione czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl