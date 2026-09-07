Szybka kartkówka z matematyki. Wiesz, ile to jest 6×(6÷6)×6×6=? To banalnie proste działanie wielu spędza sen z powiek

Nasza pamięć, podobnie jak mięśnie, wymaga regularnego treningu, a codzienne udogodnienia sprawiają, że coraz rzadziej ją ćwiczymy.

Warto włączyć prostą gimnastykę umysłową do codziennej rutyny, by utrzymać mózg w doskonałej kondycji.

Sprawdź swoją sprawność umysłową w praktyce i przekonaj się, czy potrafisz rozwiązać szybkie zadanie bez pomocy kalkulatora.

Codzienność jest dziś wyjątkowo wygodna. Telefon przypomina nam o spotkaniach, aplikacja zapisuje listę zakupów, a wyszukiwarka podpowiada informacje, których nie pamiętamy. To oczywiście ułatwia życie, ale jest też druga strona medalu. Im częściej wspomagamy naszą pamięć, tym mniej okazji dajemy jej do pracy. Nie chodzi jednak o to, by nagle zacząć rozwiązywać skomplikowane równania matematyczne. Dobrym pomysłem jest rozwiązywanie prostych działań matematycznych.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 6×(6÷6)×6×6=? Rusz głową i oblicz bez użycia kalkulatora

Dbanie o sprawność mózgu nie powinno być reakcją na pierwsze problemy z pamięcią. Lepiej potraktować je jako codzienną profilaktykę. Nie potrzeba do tego skomplikowanych metod ani godzin spędzonych nad łamigłówkami. W treningu pamięci liczy się przede wszystkim systematyczność. Jednorazowy, bardzo intensywny wysiłek nie zastąpi codziennych, nawet krótkich ćwiczeń. Pięć czy dziesięć minut poświęconych na świadome rozwiązanie prostego działania matematycznego może przynieść wymierne korzyści. Wiecie już, ile to jest 6×(6÷6)×6×6=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 6×(6÷6)×6×6=? - rozwiązanie krok po kroku

Podczas rozwiązywania działań matematycznych należy pamiętać o kolejności wykonywania poszczególnych działań. Bez znajomości reguł nie uda nam się podać poprawnej odpowiedzi.

Krok 1: Rozpoczynamy od wykonania działania w nawiasie

6 ÷ 6 = 1

Otrzymujemy:

6 × 1 × 6 × 6

Krok 2: Mnożymy pierwsze liczby

6 × 1 = 6

Zostaje:

6 × 6 × 6

Krok 3: Mnożymy kolejne liczby

6 × 6 = 36

Zostaje:

36 × 6

Krok 4: Teraz przechodzimy do ostatniego mnożenia

36 × 6 = 216

6 × (6 ÷ 6) × 6 × 6 = 216

Udało wam się podać poprawny wynik? Jeśli tak, należą wam się gratulacje.