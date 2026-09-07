Wieniawa musiała tłumaczyć się przed jego żoną. Smaruj krótko podsumował jej debiut w show

Dominik Smaruj jest znany szerszej publiczności z roli Filipa w serialu "Pierwsza miłość". Teraz fani mogą podziwiać go na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Mimo że aktor nie jest najpopularniejszym uczestnikiem show, to fakt, iż występuje w nim razem z Magdą Tarnowską, ulubienicą widzów, może mu bardzo pomóc - szczególnie na początku.

Julia Wieniawa zachwycona Dominikiem Smarujem

Dodatkowo Smaruj bardzo dobrze poradził sobie w pierwszym odcinku show, co szczególnie mocno doceniła nowa jurorka Julia Wieniawa. Gwiazda zwróciła się bezpośrednio do Dominika słowami:

Dla Ciebie chyba obejrzę “Pierwszą miłość”.

Na jej słowa szybko zareagował Rafał Maserak, przypominając, że uczestnik programu jest przecież żonaty. Artystka podeszła do tego z dystansem, dodając:

Czuję właśnie oddech na karku! Gratuluję męża!

W rozmowie z Eską Dominik Smaruj wraz z Madzią Tarnowską ocenili debiut Julii Wieniawy za stołem jurorskim.

TZG 26 WRESIEN RAFAL MASERAK

Dominik Smaruj o Julii Wieniawie

W rozmowie z Eską Dominik Smaruj i Magda Tarnowska ciepło ocenili debiut Julii Wieniawy za stołem jurorskim.

Super, ekstra! Miała super energię - powiedział aktor.

Nieco bardziej wylewna była jego partnerka taneczna.

Była w tym taka naturalna, nie bała się mówić, nawet był taki fragment, że powiedziała: "Słychać mnie, słychać mnie?", że to pierwszy dzień w pracy. I to jest naturalne! Uważam, że ludzie to doceniają, bo każdy ma jakiś taki moment i super - podsumowała.

Zachwycona Julią Wieniawą była też Joanna Jędrzejczyk, która - jak się okazało - miała okazję współpracować z gwiazdą estrady, gdy ta była jeszcze nastolatką.