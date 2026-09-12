Opalona Sylwia Gliwa w mini na czerwonym dywanie. A jeszcze niedawno relaksowała się w bikini!

Sylwia Gliwa promuje nową ofertę Sceny Relax

We wrześniu Sylwia Gliwa dołączyła do grona znanych osób, które wzięły udział w promocji jesiennej ramówki Sceny Relax. Na uroczystym czerwonym dywanie brylowały także inne znane nazwiska, takie jak Katarzyna Skrzynecka, Joanna Moro, czy Lesław Żurek. Wśród obecnych gości nie zabrakło również Michała Koterskiego, Michaliny Robakiewicz, Tamary Arciuch oraz Waldemara Obłozy, którzy wspólnie uświetnili to wydarzenie swoją obecnością.

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Dopasuj bohatera do serialu - "Ranczo", "M jak miłość", "Przyjaciółki", "Na Wspólnej" Pytanie 1 z 15 Z jakiego serialu pochodzi Lucy Wilska? "Ranczo" "M jak miłość" "Przyjaciółki" "Na Wspólnej" Następne pytanie

Chcemy być miejscem, do którego można przyjść po prostu po dobry wieczór bez względu na okazję. Zależy nam też na tym, żeby Scena Relax była obecna w codziennym życiu Warszawy i żeby informacja o tym, co dzieje się na naszej scenie, docierała do widzów. Chcemy konsekwentnie budować miejsce, w którym dobra rozrywka spotyka się z wysokim poziomem artystycznym! - przekazał w materiałach prasowych Marek Matysiak, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży.

Choć całe spotkanie przebiegało pod optymistycznym hasłem "Każdy zasługuje na relaks", to dla zgromadzonych artystów był to wyraźny znak powrotu do pracy. Sylwia Gliwa, która jeszcze niedawno cieszyła się słońcem w Chorwacji, na czerwonym dywanie zachwyciła wszystkich swoją piękną opalenizną. Aktorka zdecydowała się na odważną kreację – krótką sukienkę mini, która idealnie eksponowała jej zgrabne nogi.

Aktorka zachwycała w strojach kąpielowych w Chorwacji

Pod koniec sierpnia 48-letnia gwiazda zdecydowała się na zasłużony urlop w Chorwacji, skąd chętnie dzieliła się z fanami gorącymi fotografiami. Jej zdjęcia wprost rozgrzewały internetową publiczność, co absolutnie nie powinno dziwić. Sylwia Gliwa zaprezentowała się zarówno w niewielkim, różowym stroju, jak i w czarnym bikini z głębokim dekoltem, udowadniając, że w obu wydaniach wygląda obłędnie, a przy tym świetnie się bawi.

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