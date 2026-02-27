Nie żyje legenda polskich szant. Wojciech Dudziński przegrał walkę z chorobą

Wojciech Dudziński z grupy Ryczące Dwudziestki nie żyje

Tragiczną informację o śmierci artysty przekazano w mediach społecznościowych w piątek, 27 lutego. Wojciech Dudziński był jednym z ojców założycieli zespołu Ryczące Dwudziestki i przez blisko cztery dekady kształtował jego charakterystyczne brzmienie. Wraz z kolegami z grupy spopularyzował szanty, nagrywając aż 12 wspólnych albumów. Wokalista realizował się także w projektach solowych, tworząc m.in. płytę inspirowaną muzyką celtycką.

Problemy zdrowotne zmusiły „Sępa” do wycofania się z aktywności scenicznej w lutym minionego roku. Mimo podjętej walki, nie zdołał pokonać choroby. Odejście muzyka wywołało falę poruszenia w internecie, gdzie żegnają go fani oraz bliscy znajomi. Kondolencje dla rodziny płyną z każdego zakątka Polski.

„Śmierć nigdy nie przychodzi oczekiwana. Dziś zabrała mi kolejną bliską osobę. Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł Wojtek »Sęp« Dudziński. »Sępuniu« do zobaczenia...” – napisał muzyk Arek Wasik.

Głos zabrał również Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, który opublikował w sieci osobiste pożegnanie.

„Coraz nas mniej… Żegluj tam po swoich oceanach i śpiewaj swoim cudnym głosem najpiękniejsze pieśni” – napisał na Facebooku.

Nie żyje Dominika Żukowska. Partner sceniczny dementuje plotki

Śmierć Dudzińskiego to kolejna bolesna strata dla świata muzyki żeglarskiej w tym miesiącu. 11 lutego odeszła Dominika Żukowska, ceniona wokalistka, która zmarła nagle, mając zaledwie 41 lat. Początkowo w przestrzeni publicznej krążyły niepotwierdzone doniesienia o rzekomym wypadku komunikacyjnym. Informacje te stanowczo zdementował Andrzej Korycki, z którym artystka przez lata występowała w duecie.

„Dementuję nieprawdziwe doniesienia, że Dominika zginęła w wypadku samochodowym. To nie był wypadek” – napisał muzyk na Facebooku.

Ciało piosenkarki zostało odnalezione w jej własnym mieszkaniu. Ostatnie pożegnanie Dominiki Żukowskiej miało miejsce 17 lutego.

