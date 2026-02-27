Sylwia Gliwa na pogrzebie Bożeny Dykiel przykuła uwagę zgromadzonych jednym szczegółem. Tak pożegnała serialową mamę

Uroczystości pogrzebowe Bożeny Dykiel odbyły się w Warszawie w środę, 25 lutego 2026 roku. Aktorka, która przez lata wcielała się w uwielbianą przez widzów postać Marii Zięby w produkcji "Na Wspólnej", odeszła 12 lutego w wieku 77 lat. Wiadomość o nagłej śmierci tej niezwykle popularnej artystki wstrząsnęła zarówno jej bliskimi, jak i szerokim gronem fanów ceniących jej dorobek. Nic dziwnego, że na ceremonii pożegnalnej oraz pochówku zjawiły się tłumy ludzi.

Zobacz także: Pogrzeb Bożeny Dykiel ściągnął tłumy. Tak pożegnali prawdziwą gwiazdę!

Mszę żałobną odprawiono w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w stolicy. Nabożeństwo celebrował ksiądz Andrzej Luter, który podczas homilii zmuszony był do kilkukrotnego upominania wiernych o zachowanie ciszy i powagi. W trakcie uroczystości aż trzy razy rozległ się bowiem dźwięk telefonu komórkowego. W momencie wynoszenia urny z prochami zgromadzeni żałobnicy pożegnali zmarłą gromkimi brawami, co stanowi tradycyjny gest uhonorowania wybitnych artystów.

Bożena Dykiel spoczęła obok Edwarda Linde-Lubaszenki

Urna z prochami aktorki została złożona na warszawskich Powązkach Wojskowych. Grób Bożeny Dykiel usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie mogiły Edwarda Linde-Lubaszenki. Co ciekawe, pogrzeby dwojga aktorów odbyły się dzień po dniu, w tej samej świątyni i z udziałem tego samego duchownego.

W ostatniej drodze gwieździe towarzyszyła rodzina, w tym mąż Ryszard Kirejczyk oraz córki Maria i Zofia. Na cmentarzu pojawiły się również rzesze fanów oraz liczni przedstawiciele świata kultury, a także niemal kompletna obsada serialu "Na Wspólnej". Podczas ceremonii wyeksponowano wzruszający portret artystki pochodzący z sesji zdjęciowej związanej z tą produkcją.

Tak wyglądał pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki

Produkcja "Na Wspólnej" wstrzymała prace na planie

Jak udało się ustalić, producenci serialu umożliwili wszystkim pracownikom pożegnanie aktorki. Mimo napiętego harmonogramu zdjęciowego, prace na planie zostały przerwane w dniu pogrzebu. Według doniesień informatora zorganizowano nawet specjalny autokar, który przewiózł żałobników bezpośrednio na miejsce uroczystości.

W dniu, w którym będzie pogrzeb Bożeny Dykiel, odwołują zdjęcia i produkcja zapewnia autokar i zawiezie ich na pogrzeb. Bo tam poza aktorami to też cały dział techniczny chce iść i wiele osób zza kulis - mówił informator.

Stylizacja Sylwii Gliwy na pogrzebie

Jedną z gwiazd serialu, która oddała hołd zmarłej koleżance, była Sylwia Gliwa. Aktorka wyróżniała się na cmentarzu niezwykle eleganckim strojem. Gwiazda była ubrana w całości na czarno, a jej stylizację dopełniał niewielki kapelusz na głowie.

Dykiel przez lata była jej serialową mamą.

Dzisiaj odeszła moja serialowa mama. Łezka kręci się w oku. Tak wiele się od niej nauczyłam. Zawsze była wsparciem i cudownym towarzyszem na planie. Składam kondolencje jej Bliskim i wszystkim, którzy mieli szczęście ją znać i z nią pracować. Dziękuję za każdą rozmowę między ujęciami, za mądre rady, za śmiech, który rozładowywał największe napięcia. Za profesjonalizm, klasę i serce, które wkładała w każdą scenę. Dla mnie była kimś więcej niż ekranową mamą - była mentorką i dobrym duchem planu. Zostanie ze mną w najpiękniejszych wspomnieniach i w każdej lekcji, którą mi dała - pisała Gliwa, gdy pojawiła się informacja o śmierci Dykiel.

Zobacz także: Wyjątkowy symbol na pogrzebie Bożeny Dykiel. Tylko prawdziwi fani to dostrzegą

Zobacz więcej zdjęć. Bożena Dykiel i Edward Linde-Lubaszenko zostali pochowani dzień po dniu. Pożegnano ich w tym samym kościele i spoczęli blisko siebie