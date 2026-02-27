Skolim o Wiśniewskim. "Jest mi go bardzo szkoda"

Skolim szturmem podbił listy przebojów w całym kraju. Artysta działa nie tylko na rynku muzycznym, ale rozwija biznesy poza nim. Przedsiębiorczy 29-latek może pochwalić się własną linią ubrań, perfum, jak również stacją benzynową, która oferuje paliwo w konkurencyjnych cenach. Nie jest tajemnicą, że Skolim ma w planach rozbudowę sieci o kolejne punkty. Niedawno wokalista nabył też willę w Międzyzdrojach i oferuje pokoje gościnne w również konkurencyjnych cenach, bo jak mówi - chce robić biznesy z ludźmi, a nie na ludziach.

Skolim jak Wiśniewski?

Artysta nie ukrywa, że żyje na naprawdę dobrym poziomie. Na koncerty lata helikopterami, a tych - przypomnijmy - potrafi zagrać ponad 500 w roku. Niektórzy uważają nawet, że Polska nie widziała takiego fenomenu popkulturowego jak Skolim od czasów Ich Troje i Michała Wiśniewskiego, który również żył swego czasu jak król. Podczas wizyty w Esce skonfrontowaliśmy Konrada z tymi porównaniami.

Mocne słowa - zaczął.

Piosenkarz przyznał, że choć widzi pewne podobieństwa, to nie czuje się "Wiśniewskim nowej generacji".

SKOLIM O CIENIACH SŁAWY: ZROBILI TO MOJEJ MAMIE! KARYGODNE!”

Skolim o Wiśniewskim

Konrad w rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla Eski przyznał, że dopiero niedawno zgłębił historię lidera Ich Troje i po ludzku zrobiło mu się go bardzo szkoda.

Ja ostatnio zacząłem oglądać materiały o Michale. Akurat w tym tygodniu. Jest mi go bardzo szkoda. On miał bardzo ciężkie życie. To jest taki człowiek, że bardzo chciałbym go przytulić. Bardziej patrzę na niego jak na człowieka, niż jako na artystę, więc ciężko jest mi się wypowiadać - przyznał.

Gdy usłyszał, że bardziej chodzi o skalę fenomenu, aniżeli podobieństwa w kwestii osobowości, przyznał, że widzi kilka wspólnych elementów.

Nie wiem czy to jest dobre porównanie, jedyne podobieństwo jakie jest... Myślę, że są częściowe elementy muzycznej drogi życiowej, kariery, więc myślę, że jakieś elementy wyłapiemy, podobieństwa. Zgadzam się, tak - skwitował.