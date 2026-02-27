ESKA Odwołuje Zimę 2026. Takim statkiem popłyniemy!

Zima w tym roku dała nam popalić - dwucyfrowe mrozy i zalegający śnieg sprawiły, że każdy z nas marzy o natychmiastowej teleportacji tam, gdzie słońce świeci mocniej. Radio ESKA po raz kolejny spełnia marzenia słuchaczy, ale tym razem robimy to w iście królewskim stylu. Zapomnijcie o zwykłym hotelu. W tej edycji naszą bazą, domem i centrum imprez z najlepszą muzyką będzie Costa Fortuna - imponujący liniowiec, który zabierze nas, naszych słuchaczy i gwiazdy w niezapomniany rejs po Atlantyku!

ESKA Odwołuje Zimę 2026 - gwiazda

Ten rejs to nie tylko szum fal, ale przede wszystkim najlepsza muzyka. Gwiazdą tegorocznej edycji jest Roksana Węgiel, która wraca do ekipy ESKI, by wspólnie z wami rozgrzać parkiet na środku morza. Obok niej pojawią się wasi ulubieni prezenterzy: Kasia Węsierska, Jankes, Nosel oraz Ola Kot. To jednak nie koniec niespodzianek. Co czeka na zwycięzców akcji ESKA Odwołuje Zimę? Jak prezentuje się statek, którym przepłyniemy Atlantyk w poszukiwaniu lata? Lepiej się trzymajcie!

ODPOWIEDZIAŁA NA PYTANIA INTERNAUTÓW! ROXIE WĘGIEL PRZEJĘŁA ESKĘ

EOZ 2026. Tym statkiem popłyniemy w poszukiwaniu lata!

Costa Fortuna to nie jest zwykły statek. To potężna, luksusowa jednostka inspirowana złotą erą wielkich włoskich transatlantyków. Gdy tylko wejdziesz na pokład, poczujesz klimat wielkiej przygody połączony z nowoczesnym komfortem. A to wszystko w otoczeniu polskich gwiazd, prezenterów radiowych, w rytm najlepszej, eskowej muzyki. Statek posiada ogromne przestrzenie wspólne, w tym teatry, kluby i wielopoziomowe pokłady słoneczne, które staną się sceną dla naszych hitów. My już odliczamy dni, a wy nie zwlekajcie ze zgłoszeniami. Inaczej ominie was to, co na zdjęciach. I znacznie więcej, bo przecież najważniejsze są wspomnienia. Tylko spójrzcie!