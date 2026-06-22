Nie żyje Clive Davis. Gwiazdor miał 94 lata. To dzięki niemu karierę zrobiła Whitney Houston!

Clive Davis nie żyje. Co się stało?

Clive Davis przez dekady był uznawany za człowieka, który miał niezwykły talent do odkrywania gwiazd i kreowania światowych karier. To właśnie on stał za sukcesami takich artystów jak Whitney Houston, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Carlos Santana czy Janis Joplin. Wielu muzyków podkreślało, że jego intuicja i wyczucie rynku były wręcz legendarne. Przez lata kierował największymi wytwórniami płytowymi, w tym Columbia Records i Arista Records, wpływając na kształt światowej muzyki popularnej.

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Na tę chwilę nie podano oficjalnej przyczyny śmierci Clive'a Davisa. Rodzina potwierdziła jedynie, że zmarł 22 czerwca 2026 r. w wieku 94 lat. Wiadomo natomiast, że pod koniec maja Davis trafił do szpitala w Nowym Jorku z powodu infekcji górnych dróg oddechowych. Został przyjęty zapobiegawczo, a po kilku dniach leczenia został wypisany z placówki. Jego rzecznik informował wtedy, że był w dobrych rękach i wrócił do domu, gdzie dochodził do siebie. Na początku czerwca media podawały, że jest w dobrym nastroju i rekonwalescencja przebiega pomyślnie.

Według zagranicznych mediów Davis zmarł w swoim domu na Manhattanie.

Dla świata nasz ojciec był ikoną muzyki, której wizja, instynkt i nieustanne dążenie do doskonałości ukształtowały ścieżkę dźwiękową niezliczonych żyć. Odkrywał, był mentorem i patronem największych artystów w historii współczesnej muzyki, pozostawiając niezatarty ślad w kulturze, który przetrwa pokolenia. Dla swojej rodziny Clive był Tatą i Dziadkiem, stałą obecnością w centrum naszego życia, źródłem mądrości, siły, wsparcia i bezwarunkowej miłości. Niezależnie od tego, jak niezwykłe były jego osiągnięcia zawodowe, nigdy nie tracił z oczu tego, co najważniejsze: ludzi, których kochał. Przez każdy rozdział jego niezwykłego życia rodzina pozostawała największą dumą i najgłębszą radością Clive'a. Dzisiaj świętujemy nie tylko wybitną postać, której wpływ na zawsze odmienił muzykę, ale także człowieka, który przewodził naszej rodzinie z wdziękiem, hojnością i życzliwością. Będzie nam go bardzo brakowało, zawsze będziemy go cenić i będziemy nosić jego miłość w sobie do końca życia - Rodzina Davisów - czytamy na facebookowym profilu gwiazdora.

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Kim był Clive Davis?

Davis urodził się w 1932 roku w Nowym Jorku. Co ciekawe, z wykształcenia był prawnikiem i ukończył Harvard. Do branży muzycznej trafił na początku lat 60., a już kilka lat później został prezesem Columbia Records. W kolejnych dekadach stworzył prawdziwe imperium muzyczne i zdobył pięć nagród Grammy. W 2000 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame. Odejście Davisa oznacza koniec pewnej epoki w światowej muzyce. Dla milionów fanów pozostanie człowiekiem nie do zastąpienia.

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