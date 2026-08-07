Żurnalista nie wystąpi w Tańcu z Gwiazdami. Zaskakujące słowa dyrektora programowego Polsatu

Fani tłumnie spodziewali się zobaczyć Żurnalistę na parkiecie Polsatu już tej jesieni. Co za tym idzie, jego brak na liście uczestników najnowszego sezonu "Tańca z Gwiazdami" wywołał falę spekulacji. Wiele osób zastanawia się, dlaczego kontrowersyjny twórca internetowy jednak nie wystąpi w tym uwielbianym programie rozrywkowym.

Domysły o jego nadchodzącej współpracy z Polsatem nasiliły się po tym, jak Edward Miszczak zagościł w jego podcaście. W rozmowie z "Super Expressem" dyrektor programowy stacji zdradził zaskakujące kulisy. Okazuje się, że to właśnie dzięki rutynowym procedurom - wymogowi przejścia przez badania lekarskie, Żurnalista dowiedział się o problemach zdrowotnych.

"Taniec z Gwiazdami" bez kontrowersyjnego podcastera. Żurnalista ujawnił poważną chorobę

Dawid Swakowski, znany jako Żurnalista, zyskał popularność prowadząc wywiady z postaciami ze świata show-biznesu, sportu i polityki. Jednak jego niewątpliwy sukces w polskim Internecie przyćmiły też kontrowersje związane z zarzucanymi mu problemami finansowymi i zadłużeniem. Do niedawna skrzętnie ukrywał twarz, co dodatkowo budziło zainteresowanie, lecz zdemaskował się nagle podczas wywiadu u Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero.

Po udanym wywiadzie, jaki Żurnalista przeprowadził z Edwardem Miszczakiem, wiele osób spodziewało się go zobaczyć w "Dancing with the Stars. Tańcu z Gwiazdami". Sam zainteresowany nie odniósł się wprost do tych plotek, jednak odkrył przed internautami karty wyznaniem o chorobie serca. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że zdiagnozowano u niego problem zdrowotny, który może się w groźnym stopniu nasilić. Tym samym, dla uważnie śledzących Żurnalistę słuchaczy brak udziału w wymagającym fizycznie show nie jest wcale zaskoczeniem.

"Część mojego serca nie pracuje prawidłowo, a z tego, co zrozumiałem od lekarza, jest martwa. Mogę pozwolić sobie jedynie na lekki trening siłowy i bardzo krótkie bieganie. [...] Choroba może się dalej rozwijać. Jeżeli obejmie kolejne 15 procent serca, mogę dojść do momentu, w którym wejście schodami na trzecie piętro stanie się dla mnie ogromnym wysiłkiem" - przekazał w mediach społecznościowych podcaster.

Edward Miszczak zdradza szczegóły. "Zgodziłem się na ten wywiad, bo on miał zatańczyć"

Podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, w wywiadzie udzielonym Monice Tumińskiej z "Super Expressu", Edward Miszczak ujawnił powody, dla których pojawił się w podcaście Żurnalisty. Jak przyznał, udzielenie wywiadu wynikało z dwustronnej umowy. W zamian za obszerną rozmowę o życiu i karierze Miszczaka w świecie telewizji, Żurnalista miał wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami" i pokazać się szerszej publiczności.

"Zgodziłem się na ten wywiad, bo on miał zatańczyć. I chcieliśmy wykonać machniom. Ale myślę, że dzięki procedurze, którą mamy w "Tańcu z gwiazdami", czyli musimy mieć badania medyczne, musimy sprawdzać - okazało się, że Żurnalista musi trochę popracować jeszcze nad swoim zdrowiem" - powiedział Miszczak dla "SE".

Niestety, plany pokrzyżowała choroba. Jak ujawnił Miszczak, obowiązkowe badania lekarskie zlecone przez produkcję programu wykazały, że stan zdrowia podcastera nie pozwala na tak intensywny wysiłek, pomimo jego wielkiego zapału i zaangażowania.

"Jemu się ten taniec bardzo spodobał, bo my zwykle robimy takie próbne sesje, żeby zobaczyli, jak im się to układa, żeby zobaczyli, że taniec z zaprzyjaźnioną kobietą inaczej wygląda niż taniec z tancerką zawodową. Ile to daje jakiejś fizycznej przyjemności. On przeszedł wszystkie historie, napalił się bardzo do tego programu, ale potem musiał przejść testy i to jest jak z uprawieniami do latania" - objaśnił dyrektor programowy Polsatu.

Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz