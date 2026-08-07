Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy na Śląsku. Czy polski klub przejdzie do historii

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy w Polsce

Tegoroczna edycja prestiżowego turnieju odbędzie się w dniach 15-20 grudnia na terenie województwa śląskiego. Mecze fazy grupowej zostaną rozegrane w halach w Katowicach i Sosnowcu. Finałowe starcia najlepszych drużyn globu zaplanowano natomiast w Częstochowie. Udział w zmaganiach weźmie osiem czołowych zespołów z całego świata. Polscy fani będą mieli wyjątkową okazję podziwiać rywalizację na żywo.

Zespół Aluron CMC Warta Zawiercie uzyskał prawo do organizacji wydarzenia dzięki udanym negocjacjom ze światową federacją FIVB. W tegorocznych zmaganiach zawiercianie wystąpią w pełni zasłużenie, dzięki zajęciu drugiego miejsca w Lidze Mistrzów. Nawet w przypadku słabszego wyniku w kolejnym sezonie, status gospodarza gwarantuje im udział w turnieju również w grudniu 2027 roku. Decyzja ta kończy uciążliwy okres kosztownych podróży drużyny na inne kontynenty.

"Kiedy zagramy u siebie, nie trzeba będzie nas już żałować, że musimy lecieć do Brazylii (jak ostatnio). Jednocześnie liczymy, że doping kibicowski nas poniesie. Organizator jest zawsze wspierany przez większą grupę kibiców, niż ci, którzy przylatują na wydarzenie. Liczymy, że poprawimy wynik sprzed roku" - dodał.

Jakie cele ma Aluron CMC Zawiercie

Organizacja wydarzenia na własnym terenie stanowi potężne wyzwanie logistyczne dla śląskiego klubu na najbliższy czas. Działacze będą musieli zapewnić sprawny transport, zakwaterowanie oraz obsługę trzech hal dla ponad 200 osób. Kompletowanie komitetu organizacyjnego trwało ponad dwa miesiące, ponieważ wymagało zaangażowania szerokiego grona sprawdzonych specjalistów. Budżet wydarzenia został zaplanowany w taki sposób, aby koszty zbilansowały się z przewidywanymi przychodami. Zawiercianie chcą zdobyć cenne i unikalne doświadczenie przy kompleksowej obsłudze tak dużej imprezy sportowej.

Drużyna pod wodzą trenera Michała Winiarskiego stanie przed szansą walki na aż pięciu różnych frontach w bieżącym sezonie. Siatkarze będą intensywnie rywalizować między innymi w polskiej ekstraklasie, Lidze Mistrzów, Superpucharze Polski oraz Pucharze Polski. Ubiegły rok przyniósł zespołowi historyczne mistrzostwo kraju po zwycięstwie w trudnym finale nad drużyną Bogdanka LUK Lublin. Chociaż zdobycie wszystkich możliwych trofeów jest niezwykle wymagające, klub konsekwentnie podnosi swoje sportowe aspiracje. Oczekuje się, że nowe inwestycje samorządowe w Zawierciu ułatwią zawodnikom realizację kolejnych ważnych wyzwań.