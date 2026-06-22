Nie żyje ikona Eurowizji. Wielokrotna uczestniczka miała 79 lat

Jedna z największych gwiazd norweskiej muzyki lat 60. i 70. w ostatnich latach ograniczyła swoją pracę zawodową do minimum. Pozostała jednak w pamięci tysięcy Norwegów i Szwedów, a także fanów Konkursu Piosenki Eurowizji z całego świata. Swój talent Kirsti Sparboe przekazała kolejnemu pokoleniu, które po jej śmierci wzruszająco żegna ją wraz z całym krajem.

Kirsti Sparboe nie żyje. Gwiazda Eurowizji miała 79 lat

Jak poinformowała rodzina cenionej w Norwegii piosenkarki, Kirsti Sparboe zmarła w nocy z 18 na 19 czerwca w szpitalu. Jedyna córka artystki, Caroline, potwierdziła przykre wieści w rozmowie z serwisem "VG". 79-letnia gwiazda zadebiutowała na scenie w 1963 roku, ale prawdziwy przełom nastąpił dwa lata później. Młoda Kirsti rozpoczęła wtedy karierę filmową oraz wygrała preselekcje do Eurowizji z utworem "Karusell". Zwycięstwo powtórzyła jeszcze w latach 1967-1969, ale w 1968 roku jej utwór zdyskwalifikowano przez zarzuty plagiatu. Na Eurowizji norweska gwiazda ani razu nie dotarła do najlepszej dziesiątki. Łącznie w selekcjach wystartowała osiem razy z czternastoma piosenkami, stając się idolką młodego pokolenia w latach 60. i 70.

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Norwegia żegna legendarną artystkę

Po ostatnim eurowizyjnym starcie w 1977 roku popularna piosenkarka skupiła się raczej na karierze filmowej i teatralnej. Stale tworzyła jednak muzykę, publikując aż osiemnaście albumów studyjnych. Ostatnią główną rolę w spektaklu zagrała siedem lat temu w teatrze w rodzinnym Tromsø. Z dumą podkreślała zresztą swoje pochodzenie z niezamożnej rodziny z północy Norwegii - jej mama była telegrafistką, a ojciec wielorybnikiem. Dziś norweskie środowisko artystyczne żegna jedną ze swoich największych ikon; szczególnie poruszeni są mieszkańcy Tromsø. Do korzeni Kirsti Sparboe nawiązała też w rozmowie z publiczną telewizją "NRK" jej ukochana bratanica, Loe Sparboe, która również została piosenkarką.

"Dziś rano uderzyło mnie to, że zrobiła karierę i jako aktorka, i jako piosenkarka, będąc z północnej Norwegii. Miała zaledwie 16-17 lat, kiedy ją odkryto. To jeszcze były czasy, kiedy ludziom z północy nie chciano wynajmować mieszkań na wschodzie. Ciocia była jednak dumna z pochodzenia i ciepło mówiła o swoim regionie, kulturze i dialekcie" - powiedziała.

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