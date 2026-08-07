84-letnia ikona muzyki zapowiada książkę dla dzieci. Barbra Streisand to dumna babcia!

Barbra Streisand jest obecna na scenie od ponad 65 lat i wciąż zachwyca Amerykę oraz cały świat. Artystka należy do elitarnego grona posiadaczy EGOT - czterech najważniejszych nagród przemysłu rozrywkowego w USA: Emmy, Grammy, Oscara i Tony. Jeśli ktoś przyznaje statuetki za książki dla dzieci, na taką po raz pierwszy będzie mogła liczyć już wkrótce.

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Barbra Streisand debiutuje z książką dla dzieci

Jak oficjalnie przekazała legendarna aktorka i wokalistka, jej debiutancka opowieść skierowana do najmłodszych ukaże się na amerykańskim rynku 30 marca 2027 roku. Książka nosi tytuł "And by the way..." i opowiada o relacji dziadków z wnukami, którzy przy okazji wspólnej zabawy rozmawiają o ważnych życiowych lekcjach.

Jak donosi prasa, w przeciwieństwie do 900 stron wspomnień - tym razem Barbra Streisand postawiła na około 40 stron opowieści, do której ilustracje stworzyła Paige Keiser.

"Kocham być 'babcią Barbrą' dla moich trzech pięknych wnucząt. Skoro czytanie jest tak cudownym sposobem, żeby angażować i stymulować młode umysły, znalazłam inspirację, żeby napisać moją pierwszą ilustrowaną książkę dla dzieci. "And by the way..." mam nadzieję, że wam się spodoba!" - czytamy na Instagramie gwiazdy.

Mówi o trojgu wnucząt, choć ma ich czworo. O co chodzi?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego Barbra Streisand pisze o trojgu wnucząt, mimo że jej pasierb ma czworo dzieci. Wyjaśnijmy więc jej sytuację rodzinną. Artystka z pierwszym mężem doczekała się syna, który jest bezdzietny - w latach 90. dokonał coming outu jako gej. W tym samym czasie drugim mężem legendy muzyki został aktor James Brolin, który również miał potomstwo z poprzednich związków.

Jego syn Josh Brolin jest ojcem czworga dzieci, dla których Barbra stała się ukochaną babcią. Mając jednak na myśli troje wnucząt, piosenkarka mówi o dwóch najmłodszych córeczkach Brolina - aktualnie siedmio- i pięcio-letniej - oraz jednym dziecku z dalszej rodziny, pomijając dwoje wnuków, którzy dziś są już od dawna dorośli.

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