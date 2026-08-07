Aryna Sabalenka kusi w skąpym bikini. Wakacyjne nagranie rozpala zmysły fanów

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-07 19:32

Aryna Sabalenka opublikowała w sieci nową zapowiedź swojego vloga. Liderka światowego rankingu pochwaliła się urlopem, prezentując m.in. kadry, na których wychodzi z wody w kuszącym, czerwonym stroju kąpielowym.

Aryna Sabalenka zakończyła już urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła na tenisowe korty. Obecnie Białorusinka rywalizuje w zawodach WTA 1000 w Toronto, gdzie w czwartej rundzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, liderka rankingu WTA nie zapomina o fanach i za pośrednictwem Instagrama podzieliła się wspomnieniami z greckich wakacji.

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Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka

Tenisistka opublikowała zwiastun najnowszego, czwartego już odcinka swojego vloga „Aryna's Arena”. Materiał ten w całości poświęcony jest jej ostatniemu wyjazdowi, na który zdecydowała się po odpadnięciu z wielkoszlemowego Wimbledonu.

Krótki materiał wideo otwiera ujęcie Aryny Sabalenki, która w mocno wyciętym, czerwonym bikini wychodzi z wody, eksponując sylwetkę. W kolejnych kadrach widać, jak tenisistka relaksuje się na słońcu, smakuje tamtejszych dań i bawi się na imprezach.

Nagranie momentalnie wywołało falę zachwytu wśród obserwatorów. Wideo szybko zebrało dziesiątki tysięcy polubień. Zdjęcia z urlopu tenisistki można zobaczyć w naszej galerii.

Sabalenka zachwyca w bikini na greckich wakacjach

Tenisistka Aryna Sabalenka w mokrych włosach i złotym naszyjniku. O jej wakacjach na Mykonos przeczytasz w Eska.
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