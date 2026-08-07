Wisła Kraków wygrywa w meczu na szczycie. Kto przesądził o losach spotkania?

Wisła Kraków triumfuje na własnym stadionie

Spotkanie w ramach piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy Wisłą Kraków a Wisłą Płock zakończyło się wygraną gospodarzy 2:1. Mecz przyciągnął na trybuny imponującą liczbę 33 tysięcy widzów. Obie drużyny od samego początku zaprezentowały otwarty i bardzo ofensywny futbol. Taka postawa na boisku przełożyła się na szybkie tempo gry oraz wcześnie zdobyte bramki.

Wynik tego emocjonującego spotkania otworzył w 14. minucie Angel Rodado, dając prowadzenie drużynie gospodarzy. Goście z Płocka odpowiedzieli na tę stratę po niespełna kwadransie gry. Dokładnie w 28. minucie do siatki krakowian trafił Said Hamulić, wyrównując stan rywalizacji na 1:1. Ten rezultat pobudził oba zespoły do jeszcze większego wysiłku ofensywnego.

Kto zdobył decydującą bramkę przed przerwą?

Wyrównanie nie utrzymało się długo na tablicy świetlnej, ponieważ krakowianie od razu ruszyli do kolejnych zmasowanych ataków. Bramkę na wagę ostatecznego zwycięstwa zdobył w 36. minucie Jordi Sanchez. Wynik 2:1 ustalony w pierwszej połowie utrzymał się już do końcowego gwizdka. Spotkanie poprowadził sędzia Paweł Raczkowski z Warszawy, który musiał dwukrotnie sięgać do kieszeni po kartki.

Żółtymi kartonikami ukarani zostali obrońca Alan Uryga z zespołu krakowskiego oraz Marcus Haglind-Sangre reprezentujący barwy płockiej ekipy. Szkoleniowcy obu rywalizujących zespołów zdecydowali się w drugiej połowie na liczne zmiany personalne. Na murawie pojawili się między innymi Rafał Mikulec i Kyriakos Savvidis, jednak roszady te nie wpłynęły już na zmianę końcowego rezultatu.