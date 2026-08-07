Wisła Kraków wygrywa z Wisłą Płock. Kto rozstrzygnął losy spotkania?

Zwycięstwo krakowskiej drużyny na własnym stadionie

Spotkanie w ramach piłkarskiej Ekstraklasy zakończyło się cennym triumfem gospodarzy. Wynik meczu otworzył w czternastej minucie Angel Rodado, dając wczesne prowadzenie zespołowi z Krakowa. Radość miejscowych kibiców została jednak na chwilę przerwana, ponieważ w dwudziestej ósmej minucie do wyrównania doprowadził Said Hamulić z drużyny gości.

Wszystkie gole w tym zaciętym starciu padały wyłącznie w pierwszej połowie spotkania. Ostateczny rezultat na 2:1 ustalił Jordi Sanchez, który wpisał się na listę strzelców w trzydziestej szóstej minucie. Mimo ambitnych prób ze strony zespołu z Płocka w drugiej odsłonie, wynik nie uległ już zmianie do ostatniego gwizdka sędziego Pawła Raczkowskiego z Warszawy.

Jak prezentowały się statystyki tego widowiska?

Na krakowskim stadionie zgromadziła się niezwykle liczna publiczność, żywiołowo wspierająca walczące o ligowe punkty drużyny. Oficjalna frekwencja na trybunach wyniosła dokładnie 33 tysiące widzów, co stworzyło znakomitą i głośną atmosferę do sportowej rywalizacji na najwyższym krajowym poziomie.

W trakcie rywalizacji arbiter musiał temperować ostre zagrania z obu stron. Żółtymi kartkami zostali ukarani Alan Uryga z Krakowa oraz Marcus Haglind-Sangre z Płocka, co odzwierciedlało twardą i nieustępliwą walkę na boisku. Obaj szkoleniowcy dokonali w drugiej części meczu licznych roszad w składach, ale rezerwowi nie zdołali odwrócić losów rywalizacji.