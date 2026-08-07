Weronika Falkowska z tytułem w Warszawie. Zobacz wynik polskiego finału debla

Triumf w turnieju WTA 125 w Warszawie

Weronika Falkowska i Alana Smith zdominowały zmagania deblistek na kortach w stolicy Polski. W piątkowym finale polsko-amerykańska para zmierzyła się z Alicją Rosolską i Martyną Kubką. Falkowska i Smith wygrały pewnie w dwóch setach, triumfując 6:3, 6:1. Całe spotkanie zakończyło się po upływie niewiele ponad godziny gry.

Kluczem do sukcesu zwyciężczyń była skuteczność przy serwisie rywalek. Weronika Falkowska i Alana Smith zdołały aż pięciokrotnie przełamać podanie przeciwniczek. Z kolei same straciły własnego gema serwisowego tylko raz, co pozwoliło im kontrolować przebieg wydarzeń na korcie do samego końca.

Jak zakończyła się rywalizacja singlistek?

Dla Alicji Rosolskiej był to wyjątkowy występ na stołecznych kortach. Doświadczona polska tenisistka oficjalnie zakończyła w Warszawie swoją profesjonalną karierę sportową. W turnieju singlowym reprezentantkom Polski wiodło się niestety znacznie gorzej – żadna nie dotarła do strefy medalowej, czyli półfinałów.

Ostatnią singlistką z Polski na placu boju była Weronika Falkowska. Odpadła ona na etapie ćwierćfinału, musząc uznać wyższość Amerykanki Carol Youngsuh Lee. To właśnie Lee zagra w sobotnim finale singla, w którym jej przeciwniczką będzie Gabriela Knutson po zwycięstwach odpowiednio nad Vendulą Valdmannovą i Elizarą Janewą.