Nie tylko Mandaryna. Ariana Grande też wróciła do byłego! Zmieniła tekst piosenki

Cała Polska od kilku dni żyje niespodziewanym powrotem Michała Wiśniewskiego do Mandaryny. Najpopularniejsi niegdyś małżonkowie dali sobie drugą szansę po 21 latach od rozstania. Lider Ich Troje poczuł się zobowiązany do poinformowania o tym fakcie po tym, jak jego piąta żona Pola, z którą aktualnie się rozwodzi, zasugerowała mu romans z eks.

I jeszcze jedna najważniejsza rzecz na koniec. Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego. Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy - powiedział na udostępnionym w social mediach nagraniu.

Równie zaskoczone, co wielbiciele Wiśni i Mandaryny, były ich dzieci. Syn pary, Xavier, w rozmowie z Eska.pl przyznał, że rodzice początkowo nie przyznawali się do nieoczekiwanego powrotu. Odkryli to z siostrą, widząc ich coraz częściej razem!

Ariana Grande - nowy/stary związek

Za granicą na podobny ruch zdecydowała się Ariana Grande. Jak podaje serwis TMZ, przebywająca aktualnie w trasie koncertowej wokalistka zdecydowała się na powrót do Ricky’ego Alvareza, z którym tworzyła związek ponad dekadę temu.

Ariana Grande dziś jest wielką gwiazdą. Tak zmieniła się ikona popu przez lata!

Ariana Grande jak Mandaryna. Też wróciła do byłego!

Kilka tygodni temu media obiegła informacja o rozstaniu Ariany Grande z Ethanem Slaterem. Wszystko wskazuje jednak na to, że gwiazda nie rozpacza. Jak donosi TMZ, powołując się na źródła z otoczenia wokalistki, znalazła ona pocieszenie w ramionach byłego partnera – Ricky’ego Alvareza.

Wokalistka miała spędzić z ukochanym Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zmieniła również tekst piosenki „Thank U, Next”. W oryginale śpiewała:

Napisałam kilka piosenek o Rickym. Teraz słucham ich i się śmieję.

Zamiast tego, poinformowała:

Napisałam kilka piosenek o Rickym. Zawsze znajdziemy drogę powrotną.