Michał Wiśniewski wraca do byłej żony. W tym samym czasie Pola informuje o chorobie dziecka

Niedawno wydawało się, że Michał i Pola Wiśniewscy stanowią zgraną i szczęśliwą parę. Związek małżeński zawarli w 2020 roku, doczekali się dwójki dzieci. W internecie często dzielili się wizerunkiem radosnej, kochającej się rodziny.

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Michał Wiśniewski ponownie z byłą żoną. Pola informuje o chorobie dziecka

Początek 2026 roku zszokował opinię publiczną niespodziewanymi doniesieniami. Pojawiły się plotki o kryzysie i wzajemne oskarżenia, a w marcu Michał Wiśniewski oficjalnie poinformował o rozstaniu ze swoją piątą żoną. Obecnie oboje muszą radzić sobie z procesem rozwodowym, który jest rozpatrywany przez sąd.

Rozprawa rozwodowa budzi olbrzymie emocje. Kolejne posiedzenia sądu dotykają tak ważnych spraw jak opieka nad synami, podział majątku czy inne ustalenia między dawnymi partnerami.

Kluczowym wątkiem dyskusji stała się wysokość alimentów. Lider Ich Troje w oficjalnym komunikacie wspomniał o sumie, jakiej miała żądać Pola, wynoszącej rzekomo 33 tysiące złotych miesięcznie. Muzyk dodał, że sąd finalnie przyznał znacznie mniejszą kwotę, stanowiącą zaledwie jedną trzecią tych roszczeń.

Głos w sprawie natychmiast zabrała pełnomocniczka Poli Wiśniewskiej, adwokat Justyna Nowak-Trojanowska. Prawniczka zaprzeczyła, by jej klientka kiedykolwiek domagała się świadczeń w wysokości 33 tysięcy złotych.

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Sonda Lubisz Michała Wiśniewskiego? tak nie jest mi obojętny

Dzień dobry. Kwota 33 000 zł wskazana przez Pana Michała Wiśniewskiego w jego wczorajszym oświadczeniu jest nieprawdziwa. Nie mnie oceniać, czy tego rodzaju zachowanie wynika z nieznajomości akt sprawy czy może stanowi celowy zabieg mający wytworzyć niekorzystny wizerunek mojej Mandantki. Nie bez przyczyny postępowanie rozwodowe toczy się przy drzwiach zamkniętych. Wskazane w nim informacje winny być znane stronom, a nie rozpowszechniane publicznie - powiedziała "Super Expressowi" adwokat Justyna Nowak-Trojanowska.

Podczas gdy muzyk buduje nowe-stare relacje, Pola udostępnia w mediach społecznościowych fotografie z chorym dzieckiem.

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U nas bostonka. A jak u was? - napisała w sieci Pola Wiśniewska.