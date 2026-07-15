Znaleziono ciało 24-letniej modelki. Jessicę J. wyłowiono ze stawu we Wrocławiu

Funkcjonariusze z Wrocławia poinformowali we wtorek 14 lipca 2026 roku o poszukiwaniach 24-letniej Jessiki J., która żyła i pracowała na terenie stolicy Dolnego Śląska. Ostatni raz znajomi widzieli modelkę w niedzielę wieczorem w jej własnym mieszkaniu zlokalizowanym przy ulicy Kunickiego. Młoda wrocławianka nagle urwała kontakt ze wszystkimi bliskimi, przez co nikt nie wiedział, co dokładnie się z nią działo.

Wrocławska Policja poszukuje zaginionej Jessiki Jarikre. Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna prowadzą poszukiwania zaginionej Jessiki Jarikre, mieszkanki Wrocławia.Kobieta nie ma przy sobie telefonu komórkowego ani dokumentów.Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o pilny kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Fabryczna pod numerem telefonu 47 87 143 80, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji. Prosimy o udostępnianie posta – każda informacja może mieć znaczenie. Czytaj także: Złe wieści. Pogorszył się stan Adriana Szymaniaka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mówi o strasznej rocznicy

Taki gorączkowy apel opublikowano na oficjalnym facebookowym profilu prowadzonym w sieci przez Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Tragiczny finał poszukiwań 24-letniej Jessiki J. we Wrocławiu

Zaledwie kilkanaście godzin później ratownicy przekazali opinii publicznej najgorsze możliwe informacje. Ekipy poszukiwawcze wyciągnęły martwe ciało 24-letniej Jessiki ze stawu, który znajdował się bardzo blisko miejsca zamieszkania modelki.

Wczoraj, przed godz. 22:00, Ratownicy Wodnej Służby Ratowniczej włączyli się do poszukiwań zaginionej 24-letniej mieszkanki Wrocławia, Jessiki. Zebrane informacje oraz analiza zapisu z pobliskiego monitoringu skierowały działania ratowników na staw znajdujący się w pobliżu miejsca jej zamieszkania. Przy użyciu sonaru AquaEye wytypowano obiekt znajdujący się pod wodą. Następnie, przed godz. 2:00 w nocy, z dna zbiornika wydobyto ciało kobiety. Czynności związane z identyfikacją oraz wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia prowadzą Policja i Prokuratura.Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Oświadczenie wrocławskiej policji o tragicznej śmierci Jessiki J.

Krótkie oświadczenie w tej trudnej sprawie zamieścili również wrocławscy funkcjonariusze policji za pośrednictwem lokalnego profilu na Facebooku.

Informujemy o tragicznym finale zakończonych poszukiwań 24-letniej kobiety. Na ten moment to wszystkie informacje, jakie przekazujemy do publicznej wiadomości.

Obecnie śledczy stanowczo odmawiają udzielania dodatkowych informacji o dokładnych przyczynach zgonu modelki. Wszelkie okoliczności tej niepojętej tragedii badają teraz powołane do tego państwowe organy.

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Jessica J. udostępniła w sieci liczne artystyczne fotografie, gromadząc dokładnie 1287 obserwatorów w serwisie Instagram. Zawodowa ścieżka modelki dopiero nabierała odpowiedniego tempa i obiecującego kształtu. Rodzinie i przyjaciołom zmarłej przekazujemy nasze najszczersze kondolencje w tych trudnych chwilach.

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