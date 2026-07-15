Michał Wiśniewski pytał ją o radę. Dominika Tajner szczerze o Mandarynie

Wiśniewski i Mandaryna znowu razem po 21 latach

Niewielu osobom udaje się utrzymać tak bliski i przyjacielski kontakt z dawnymi partnerami, jak w przypadku wokalisty. Piosenkarz ma w tej kwestii wyjątkowe szczęście, ponieważ mimo trudnych chwil związanych z rozstaniami, potrafi pielęgnować serdeczne więzi niemal ze wszystkimi swoimi byłymi wybrankami. Lider grupy Ich Troje postanowił niedawno wrócić do swojej żony numer dwa po trwającej 21 lat przerwie. To z Martą dzieli dwójkę wspólnych pociech. Powrót rodziców do siebie wzbudził nie lada zdziwienie u Fabienne i Xaviera, podobnie jak u wielu miłośników pary. Syn wokalisty wyznał w wywiadzie dla serwisu Eska.pl, że razem z młodszą siostrą dość szybko wyczuli, że dorośli zaczęli odnawiać łączącą ich więź.

Nie było wielkiego obwieszczania. Faktycznie, jak zaczęli się częściej widywać w czerwcu, to sami to wydedukowaliśmy i zapytaliśmy ich wprost - powiedział.

Czwarta żona Michała Wiśniewskiego dopinguje piosenkarza

Gwiazdor może polegać na aprobacie nie tylko swojego potomstwa, ale również kobiety, która była jego żoną jako czwarta. Uczestniczka programu "Królowa przetrwania" w szczerym wywiadzie dla gazety "Super Express" wyznała, że zdawała sobie sprawę z ponownego związku Michała z Mandaryną na długo przed tym, zanim dowiedziały się o tym media. Okazuje się również, że artysta postanowił skonsultować się z nią, zanim podjął tak poważny krok w swoim życiu uczuciowym!

Lider Ich Troje konsultował się z Tajner w kwestii uczuć

Te informacje mogą wielu zaskoczyć! Piosenkarz i Dominika Tajner wcale nie naginali rzeczywistości, gdy opowiadali w mediach o swojej niesłabnącej przyjaźni. Kobieta wyjawiła z wyraźnym rozbawieniem dziennikarzom z "Super Expressu", że prowadziła z byłym mężem rozmowy dotyczące jego ponownego zbliżenia z matką Xaviera i Fabienne. Dopytywana, czy brała czynny udział w procesie decyzyjnym muzyka, odpowiedziała tajemniczo:

A może doradzałam, a może nie doradzałam, nie mogę tak wszystkiego mówić. (śmiech) Powiedzmy tak - rozmawialiśmy na ten temat na pewno. Też pytał o moje zdanie, chociaż wiadomo, że to jest jego decyzja.

Uczestniczka telewizyjnego formatu zdobyła się także na bardzo pozytywne słowa pod adresem samej Marty Wiśniewskiej.

Z Martą też mam [bardzo dobre relacje]. Rozmawiamy. Byliśmy razem i na jubileuszu Ich Troje, i na Sylwestrze. Ja ją bardzo szanuję i myślę, że ze wzajemnością. Bardzo się lubimy - podkreśliła.

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