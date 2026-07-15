Liga Mistrzów w siatkówce. Kto będzie rywalem Projektu Warszawa?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-15 16:14

Siatkarska Liga Mistrzów zapowiada się emocjonująco. Polskie kluby siatkarskie poznały swoich przeciwników, a Projekt Warszawa czeka wyjątkowo trudne zadanie. Wicemistrz Polski kobiet, DevelopRes Rzeszów, również nie miał szczęścia w losowaniu.

Ręka siatkarza w czarnym rękawie dotyka piłki nad siatką. O rywalach Polaków w Lidze Mistrzów przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka siatkarza w czarnym rękawie dotykająca żółto-niebieskiej piłki nad białą siatką siatkarską.

Projekt Warszawa zagra z Włochami

W siedzibie Europejskiej Federacji Piłki Siatkowej (CEV) rozlosowano fazę grupową Ligi Mistrzów. Mistrz Polski i ubiegłoroczny finalista rozgrywek, Aluron CMC Warta Zawiercie, zagra z SVG Luneburg, czeskim VK CEZ Karlovarsko i hiszpańskim Guaguas Las Palmas. Losowanie było znacznie mniej łaskawe dla czwartego zespołu zeszłego sezonu.

Projekt Warszawa trafił do bardzo wymagającej grupy, w której zmierzy się z utytułowanymi ekipami z Włoch. Ich rywalami będą Lube J.P. Myne Civitanova, Itas Trentino oraz belgijski Greenyard Maaseik. W tegorocznej Lidze Mistrzów zobaczymy w sumie sześć polskich drużyn – po trzy w turnieju męskim i kobiecym.

Trudne zadanie DevelopResu Rzeszów

W Lidze Mistrzyń swój debiut zaliczy UNI Opole, trzecia drużyna poprzedniego sezonu ekstraklasy. Opolanki trafiły na obrończynie trofeum, VakifBank Stambuł, ale ich pozostali rywale – francuskie Volley Mulhouse Alsace i zespół z kwalifikacji – wydają się być w zasięgu debiutantek. Inaczej wygląda sytuacja wicemistrzyń Polski.

DevelopRes Rzeszów ponownie trafił na siatkarską potęgę – A. Carraro Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, w którym gra Joanna Wołosz. Grupa rzeszowianek jest niezwykle silna, ponieważ zagrają również z niemieckim Dresdner SC i włoskim Igor Gorgonzola Novara. Faza grupowa Ligi Mistrzów rozpocznie się 24 listopada dla siatkarek, a siatkarze wybiegną na parkiety dwa tygodnie później.