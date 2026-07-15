20-letni polski kolarz zmarł po tragicznym wypadku na szosie. Klub przekazał wstrząsające wieści

W minionym tygodniu doszło do bardzo groźnego wypadku szosowego na Słowacji. Poszkodowany kolarz Szymon Lachowicz zapadł w śpiączkę, a medycy toczyli zaciętą walkę o jego przetrwanie. Ostatecznie życia 20-latka nie udało się uratować.

Zmarły kolarz od wielu lat był związany z Warszawskim Klubem Kolarskim.

"Był tak szybki i sprawny, że jako mały chłopiec jeździł ze starszymi na obozy. Tam pytał mnie w kółko o godzinę, ustalając swój plan dnia w głowie. Nazywałem go wówczas zegarmistrzem. Pamiętam, jak patrząc, z jaką mocą pedałuje ten mały chłopak, bałem się o jego kolana" - wspomina młodego kolarza Błażej Maresz na profilu Warszawskiego Klubu Kolarskiego na Facebooku. "Jak tylko zaczął się ścigać (a chyba robił to od samego początku), to zawsze był w topce. Inteligentny, ułożony, dowcipny i na dodatek szybki. Zawsze otwarty, chętnie pomagał innym. To, w jakim stylu potrafił wygrywać wyścigi w młodziku czy juniorze młodszym, przeszło już dawno do legend klubowych. Równolegle doskonale się uczył i dostał się do najlepszego liceum w Warszawie, do Staszica. Postawił na naukę. Startował, ale nękany kontuzjami, już bez spektakularnych sukcesów. Był filarem juniorskiej ekipy szosowej" - czytamy.

Ceniony w zespole dwudziestolatek szkolił również młodych zawodników, pełniąc rolę opiekuna szosowej grupy juniorów młodszych.

"Niepowetowana strata. Od dziś dla mnie wszystko w tym klubie będzie już inne" - dodał Błażej Maresz na profilu Warszawskiego Klubu Kolarskiego na Facebooku. "Najgłębsze wyrazy współczucia dla najbliższych Szymona. Dziękuję Bogu, że dane mi było znać Szymona" - dodał na koniec poruszającego posta o tragicznej śmierci przyjaciela z kolarskiej szosy.