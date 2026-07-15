Koniec z zakazem dla psów w wagonach WARS? Poseł pyta resort o zmianę przestarzałych przepisów

Obecne regulaminy WARS całkowicie zakazują wprowadzania psów, co pozbawia ich właścicieli możliwości zjedzenia posiłku podczas podróży.

Poseł argumentuje, że zakaz jest nieżyciowy, ponieważ większość lokali gastronomicznych w Polsce akceptuje obecność zwierząt.

W interpelacji zaproponowano konkretne rozwiązania, które pozwoliłyby pogodzić interesy wszystkich pasażerów.

Pasażer z psem nie zje posiłku. Poseł wskazuje na problem w pociągach

Właściciele psów podróżujący pociągami PKP Intercity napotykają na istotne ograniczenie – nie mogą wejść ze swoimi pupilami do wagonów restauracyjnych WARS. Oznacza to, że podczas wielogodzinnych podróży są pozbawieni dostępu do oferty gastronomicznej. Na ten problem zwrócił uwagę poseł Grzegorz Macko, który skierował w tej sprawie interpelację do ministra infrastruktury.

Jak podkreśla parlamentarzysta, psy mogą legalnie przebywać w innych częściach pociągu, jednak zakaz wstępu do strefy gastronomicznej jest bezwzględny. W efekcie podróżni ze zwierzętami muszą albo rezygnować z posiłku, albo zostawiać psa bez opieki, co dla wielu jest niedopuszczalne.

Regulamin WARS nie nadąża za zmianami. „Ograniczenia nie odpowiadają realiom”

Zdaniem posła Grzegorza Macko, obowiązujące w WARS przepisy są przestarzałe i nie przystają do obecnych standardów społecznych. W swojej interpelacji wskazuje, że w ostatnich latach podejście do obecności zwierząt w przestrzeni publicznej znacząco się zmieniło. "Obecnie w zdecydowanej większości restauracji, kawiarni i innych lokali gastronomicznych w Polsce właściciele psów mogą przebywać wraz ze swoimi zwierzętami" – czytamy w piśmie.

Poseł zauważa również, że systematycznie rośnie liczba gospodarstw domowych posiadających zwierzęta, a co za tym idzie – rośnie też grupa pasażerów, którzy chcieliby korzystać z usług WARS razem ze swoimi czworonogami. Utrzymywanie zakazu jest więc, jego zdaniem, niezrozumiałe i nieżyciowe.

Jak pogodzić interesy wszystkich? Propozycja konkretnych rozwiązań

W interpelacji przedstawiono propozycję zmiany regulaminu, która mogłaby zadowolić zarówno właścicieli psów, jak i pozostałych pasażerów. Poseł sugeruje, aby psy mogły przebywać w wagonie restauracyjnym pod określonymi warunkami. Zwierzę musiałoby być trzymane na smyczy, a właściciel byłby zobowiązany do stałego sprawowania nad nim kontroli.

Co ważne, propozycja zakłada również przyznanie obsłudze wagonu prawa do interwencji. Pracownicy WARS mieliby możliwość wyproszenia właściciela z psem, jeśli zwierzę zachowywałoby się agresywnie, hałasowało lub w inny sposób zakłócało komfort i bezpieczeństwo innych podróżnych. Takie rozwiązanie ma zapewnić równowagę między potrzebami różnych grup pasażerów.

W związku z przedstawionymi argumentami poseł Grzegorz Macko skierował do ministra infrastruktury trzy kluczowe pytania. Chce dowiedzieć się, jakie przesłanki uzasadniają obecny, całkowity zakaz przebywania psów w wagonach WARS oraz czy resort analizował już możliwość zmiany regulaminów.

Poseł pyta również, czy ministerstwo planuje podjąć działania, które umożliwiłyby pasażerom z psami korzystanie z usług gastronomicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu wszystkim podróżnym.