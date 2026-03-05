Nicol Pniewska ma nowego chłopaka. "Jest męską wersją mnie". Opowiedziała nam, jak się poznali

Nicol Pniewska zasłynęła jako (teraz już ex) dziewczyna Allana Krupy, syna Edyty Górniak. Zamierza jednak zerwać z tą łatką i zbudować własną karierę w show-biznesie. W życiu prywatnym też już ruszyła do przodu - ma nowego partnera, w którym jest po uszy zakochana. Czyżby był to ten jedyny?

Nicol Pniewska o nowym chłopaku i rozstaniu z Allanem. Zapowiedziała nową piosenkę! | WYWIAD ESKA

Nicol Pniewska ma nowego chłopaka. To "jeden na milion"

Podczas premiery pierwszego odcinka trzeciej "Królowej przetrwania" udało nam się porozmawiać z Nicol Pniewską, której w wydarzeniu towarzyszył nowy ukochany. "On zawsze jest ze mną" - stwierdziła. W wywiadzie dla ESKI opowiedziała o ich związku zapewniając, że czuje się, jakby złapała Boga za nogi.

Ma na imię Krystian i jest naprawdę wspaniałą osobą. I tak jak ja nieraz słyszałam, że mam wygórowane oczekiwania, bo jestem osobą, która bardzo dużo czyta książek i ja faktycznie mogłam mieć wygórowane te oczekiwania przez to, co czytam, ale okazało się, że wcale takie nie były, tylko po prostu trzeba było porządnie poczekać. Naprawdę co poniedziałek dostaję bukiet kwiatów, mieszkamy teraz razem, w ogóle się nie kłócimy i naprawdę on jest taką męską wersją mnie, a ja damską jego - przyznała.

Nicol wierzy, że trzeba w życiu pocałować kilka żab, by wreszcie trafić na swojego księcia. "Uważam, że każda dziewczyna zasługuje na to, co najlepsze i że znajdzie się ten mężczyzna, który doceni drugą połówkę i po prostu będzie kochany i dobry" - skwitowała.

Nicol Pniewska o nowym związku. Zdradziła nam, jak się poznali

Nie omieszkaliśmy oczywiście podpytać Nicol Pniewskiej, jak poznała nowego chłopaka. Okazuje się, że swoją rolę odegrał tu jej tata.

Krystian pracował z moim tatą i chcąc nie chcąc spędzaliśmy dużo czasu ze sobą. Zawsze się dogadywaliśmy, ale nigdy nie spodziewałam się, że będziemy razem. I po prostu jakoś tak któregoś razu wyszło, że się udało - podsumowała.

