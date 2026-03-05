Friz przebrany za dzika biegał po galerii handlowej. Zaczepiał klientów!

Friz został dzikiem

Friz ma coraz więcej wspólnego z dzikami. Zwierzęta ostatnio stały się ważnym elementem jego contentu na YouTube i w mediach społecznościowych. Jeszcze niedawno chciał być pogromcą dzików, a teraz został jednym z nich. W TikToku pojawiły się nagrania, na których widać, jak popularny influencer zaczepia klientów jednego z centrów handlowych. W tym czasie był ubrany w strój dzika. Chodził na czworaka, i podskakiwał do ludzi, a nawet do nich warczał. Niektórzy zorientowali się, że za przebraniem kryje się Karol Wiśniewski, a inni byli zszokowani tym, co się dzieje. Friz prawdopodobnie nagrywał nowy materiał na swój kanał na YouTube, ale jak na razie nie opublikował wideo i nie wiemy, jaki był jego cel. Można jednak zobaczyć nagrania, które udostępnili świadkowie zdarzenia. Nie brakuje komentarzy, że Karol powoli przesadza. Wszystko można zobaczyć w naszej galerii.

Friz walczył z dzikami

Ostatnio Friz zmagał się z dzikami, które pojawiały się w okolicach jego willi. W mediach społecznościowych udostępniał nagrania, na których można było zobaczyć jego metody na pozbycie się zwierzyny ze swojego terytorium. Jedną z nich było... opryskiwanie ich różową farbą. Co więcej, nie robił tego sam. Do walki z dzikami zaangażował swoją małą córkę Maję. "Sio, sio sio!!" - krzyczała dziewczynka do dzików na wideo opublikowanym na TikToku.

Wersow i Friz ponownie zostaną rodzicami

Na początku 2026 roku Wersow i Friz poinformowali, że ponownie zostaną rodzicami. Ogłoszenie odbyło się na kanale na YouTube, gdzie pojawił się klip, na którym mała Maja trzymają zdjęcie z badania USG. Od tego momentu to najbardziej komentowana ciąża w Polsce. Niedawno dowiedzieliśmy się, że dziewczynka będzie miała brata.