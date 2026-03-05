Nowe azjatyckie miejsce na mapie Warszawy. Kolorowe pluszaki przyciągają wzrok

Na powierzchni 200 mkw. klienci znajdą blisko 3000 produktów – od pluszaków i figurek typu blind box, przez akcesoria lifestyle i papeterię, po dekoracje i drobne dodatki do domu. Asortyment jest dynamicznie rotowany, co oznacza, że niemal przy każdej wizycie można odkryć coś nowego.

Kawaii, blind boxy i zakupy „dla przyjemności”

XIMI-V to koncept oparty na estetyce inspirowanej azjatycką popkulturą – pastelowych kolorach, zabawnych formach i detalach, które wywołują uśmiech. W ofercie znajdują się m.in.:

pluszaki i zabawki kolekcjonerskie

figurki typu blind box (niespodzianka do odkrycia)

artykuły papiernicze i dekoracyjne

modne dodatki i gadżety.

Salon w Blue City będzie miał powierzchnię 200 mkw. i zaoferuje blisko 3000 unikalnych produktów w rotacyjnej ofercie.

To przestrzeń odkrywania drobnych rzeczy, które potrafią wywołać uśmiech. Przystępne ceny sprawiają, że każdy może znaleźć coś dla siebie.

Miejsce dla młodych (i nie tylko)

Trend „cute culture” oraz kolekcjonerskich blind boxów zdobywa coraz większą popularność wśród młodszych klientów, ale salon w Blue City ma być miejscem międzypokoleniowym – dla młodzieży, rodzin z dziećmi i wszystkich, którzy lubią otaczać się kolorowymi, pozytywnymi przedmiotami.

– Chcemy stworzyć przestrzeń, do której wpada się nie tylko po konkretny produkt, ale po dobre emocje. XIMI-V to miejsce odkrywania małych rzeczy, które potrafią poprawić nastrój – kolorów, form i detali. Zależy nam, aby każda wizyta była przyjemnym doświadczeniem – mówi Aleksandra Łysiak, przedstawicielka XIMI-V w Polsce.

Blue City pierwszą lokalizacją salonu XIMI-V

Blue City to centrum handlowo-rozrywkowe o silnym profilu rodzinnym, oferujące rozbudowaną strefę rozrywki, kino, przestrzenie zabaw dla dzieci oraz bogatą ofertę gastronomiczną. Lokalizacja sprzyja spontanicznym wizytom i rodzinnym wyjściom, a właśnie w takim otoczeniu najlepiej odnajduje się kolorowy świat XIMI-V.

Data otwarcia zostanie podana już niedługo w kanałach social media XIMI-V Polska.

Materiał reklamowy