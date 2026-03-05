Dominika Tajner w poruszającym wyznaniu. Zdradziła, czy znalazła drugą połówkę

Dominika Tajner jest jedną z uczestniczek trzeciej edycji programu "Królowa przetrwania". Podczas oficjalnej premiery pierwszego odcinka była żona Michała Wiśniewskiego udzieliła wywiadu dla ESKI, w którym opowiedziała o swoim życiu uczuciowym.

Dominika Tajner chce wierzyć w miłość - czy znalazła drugą połówkę?

Po ostatnim rozstaniu Dominika Tajner obwieściła ze smutkiem, że nie wierzy już w miłość. Zapytaliśmy, czy to się zmieniło.

Wiesz jak bardzo smutno było w mojej głowie, gdy to sobie uświadomiłam? Ja wtedy też powiedziałam, że chciałabym bardzo wierzyć w tą miłość i no niewiele się zmieniło, bo jestem dalej sama, to znaczy jestem singielką. Trochę z wyboru, trochę po prostu uważam, że może to przyjdzie. Nie chcę się zamykać. Natomiast no rzeczywiście akurat znowu jadąc na ten program byłam bardzo świeżo po rozstaniu i trochę tego żalu gdzieś tam wtedy miałam - przyznała.

Gwiazda przyznała, że nie do końca odzyskała wiarę w miłość, ale chce wierzyć, że gdzieś czeka na nią ten jedyny.

Staram się wierzyć w miłość. [...] Albo inaczej - nie wiem, czy wierzę, ale chciałabym, żeby się ktoś zjawił. Może nie teraz, może nie za miesiąc, ale może też nie za 10, czy 20 lat, nie? Bo już nie wiadomo, co będzie. Niedługo mam urodziny, wiesz, to mam takie przemyślenia - skwitowała.

Dominika Tajner o "Królowej przetrwania". Nie wahała się ani chwili

Zapytaliśmy Dominikę o powód, dla którego zdecydowała się na udział w programie "Królowa przetrwania". Wyjawiła, że otrzymawszy propozycję stanęła przed, z pozoru, trudnym wyborem. Nie wahała się jednak ani chwili.

Bardzo się ucieszyłam, jak dostałam tą propozycję. Ktoś, kto mnie zna i obserwuje, to wie, że wyzwania, to jest moje drugie imię. [...] W ogóle się nie zastanawiałam. Miałam taki mały problem, bo akurat w tym czasie miałam mieć walkę swoją pierwszą walkę, już którąś przełożoną, więc to był taki dylemat, ale podjęcie decyzji zajęło mi może 10 sekund. Walkę można przełożyć, a takich propozycji się nie odrzuca - podsumowała.

Dominika Tajner jest jedną z trzynastu uczestniczek trzeciej edycji programu "Królowa przetrwania". Udział biorą również: Ilona Felicjańska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Nicol Pniewska, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska, Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. Nową prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan, zastępując w tej roli Izu Ugonoh.