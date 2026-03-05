Legenda polskiej telewizji wróciła do gry. Kim tak naprawdę jest Artur Orzech?

Artur Orzech i jego kariera muzyczna oraz dziennikarska

Artur Orzech to postać wielowymiarowa – zanim zasiadł przed mikrofonem jako ceniony dziennikarz, aktywnie działał na scenie muzycznej, współtworząc w młodości rockową formację Róże Europy. Od ponad trzech dekad jego nazwisko jest jednak nierozerwalnie splecione z Konkursem Piosenki Eurowizji. Dla rzeszy telewidzów relacja z tego wydarzenia traci sens bez jego specyficznego stylu komentowania, który na trwale zapisał się w medialnej historii naszego kraju.

Historia Eurowizji w TVP. Kto komentował przed Orzechem?

Warto pamiętać, że Artur Orzech nie od razu stał się wyłączną twarzą europejskiego święta muzyki w Polsce. Zanim przejął stery na stałe, rolę tę pełnili inni prezenterzy. W czasach Polski Ludowej retransmisje wydarzenia oprowadzał słowem Bogusław Brelik, natomiast zaszczyt poprowadzenia pierwszej relacji na żywo w 1991 roku przypadł Ryszardowi Rembiszewskiemu.

Rok po debiucie transmisji live, Telewizja Polska postawiła na duet, parując Artura Orzecha z Marią Szabłowską. Wspólnie relacjonowali dwie edycje imprezy. Przełom nastąpił w 1994 roku, kiedy Polska oficjalnie dołączyła do rywalizacji – wtedy Orzech przejął obowiązki samodzielnego komentatora. Z wyłączeniem krótkiej pauzy w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, towarzyszył polskim widzom w tym formacie przez ponad ćwierć wieku.

Rozstanie z TVP i wielki powrót Artura Orzecha w 2024 roku

W 2021 roku doszło do głośnego i burzliwego zakończenia współpracy dziennikarza z publicznym nadawcą. Przez kilka kolejnych lat widzowie słyszeli w głośnikach głosy innych prezenterów, takich jak Aleksander Sikora czy Marek Sierocki. Rozłąka nie trwała jednak wiecznie – ku ogromnej satysfakcji fanów formatu, Artur Orzech powrócił na swoje stanowisko w 2024 roku.

Wykształcenie i życie prywatne. Ile dzieci ma Artur Orzech?

Działalność zawodowa Artura Orzecha wykracza daleko poza samą Eurowizję. Dziennikarz, który przyszedł na świat w Jeleniej Górze, może pochwalić się dyplomem z iranistyki i epizodem pracy naukowej, zanim ostatecznie postawił na media. W swoim dorobku ma prowadzenie wielu prestiżowych festiwali oraz programów rozrywkowych. W sferze prywatnej również nie brakuje u niego emocji, gdyż w lutym 2025 roku po raz drugi został ojcem.

