Novak Djoković na French Open. Zaskakujący start i jego droga po kolejny rekord

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-05-25 0:17

Novak Djoković, najbardziej utytułowany tenisista w historii, rozpoczął swoje zmagania w wielkoszlemowym French Open. Mimo oczekiwań, że pierwsza runda French Open będzie formalnością, Serb stoczył zacięty bój z młodym Francuzem Giovannim Mpetshim Perricardem. To starcie, pełne zwrotów akcji, pokazało, że nawet mistrz musi dać z siebie wszystko, a przed nim jeszcze wiele wyzwań na paryskich kortach. Co wydarzyło się dalej?

Novak Djoković na French.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Głównym obiektem jest ciemna rakieta tenisowa z naciągiem w odcieniu jasnożółtym i czarnym, w kontakcie z jasnozieloną piłką tenisową, która unosi się tuż nad czerwoną nawierzchnią kortu. Od miejsca kontaktu piłki z kortem odrywają się liczne cząsteczki czerwonej ceglanej mączki. W tle widoczny jest rozmyty, ciemny obszar, a na pierwszym planie znajduje się wyraźna, biała linia kortu.

Djoković w 1. rundzie French Open

Najbardziej utytułowany tenisista Novak Djoković pokonał Francuza Giovanniego Mpetshiego Perricarda w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Mecz zakończył się wynikiem 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 na korzyść Serba po czterech setach. To było starcie, w którym doświadczenie Serba okazało się kluczowe, mimo że początkowo rywal stawiał zacięty opór.

Dzięki temu zwycięstwu Djoković awansował do drugiej rundy paryskiego turnieju po raz 22. z rzędu, co jest niezwykłym osiągnięciem. Łącznie Serb triumfował w French Open trzykrotnie, cementując swoją pozycję w historii tenisa. Jego konsekwencja w osiąganiu kolejnych etapów turnieju podkreśla jego dominację na glinianych kortach.

Kto będzie kolejnym rywalem Djokovicia?

Djoković, który niedawno, w piątek, obchodził 39. urodziny, jest absolutnym rekordzistą pod względem zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych, mając ich na koncie 24. Tegoroczne French Open jest jego 82. startem w zawodach tej rangi, co również stanowi nowy rekord w historii tenisa. Wcześniej 81 startów mieli Roger Federer i Feliciano Lopez, co świadczy o niezwykłej długowieczności i konsekwencji Serba.

Kolejnym przeciwnikiem Serba na French Open będzie w środę inny francuski tenisista, Valentin Royer. Mecz ten zapowiada się jako kolejne wyzwanie dla Djokovicia, który będzie kontynuował swoją walkę o czwarty tytuł w Paryżu. Kibice z pewnością będą z niecierpliwością oczekiwać tego spotkania, licząc na dalsze emocje i niezapomniane zagrania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.