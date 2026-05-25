Novak Djoković na French Open. Zaskakujący start i jego droga po kolejny rekord

Djoković w 1. rundzie French Open

Najbardziej utytułowany tenisista Novak Djoković pokonał Francuza Giovanniego Mpetshiego Perricarda w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Mecz zakończył się wynikiem 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 na korzyść Serba po czterech setach. To było starcie, w którym doświadczenie Serba okazało się kluczowe, mimo że początkowo rywal stawiał zacięty opór.

Dzięki temu zwycięstwu Djoković awansował do drugiej rundy paryskiego turnieju po raz 22. z rzędu, co jest niezwykłym osiągnięciem. Łącznie Serb triumfował w French Open trzykrotnie, cementując swoją pozycję w historii tenisa. Jego konsekwencja w osiąganiu kolejnych etapów turnieju podkreśla jego dominację na glinianych kortach.

Kto będzie kolejnym rywalem Djokovicia?

Djoković, który niedawno, w piątek, obchodził 39. urodziny, jest absolutnym rekordzistą pod względem zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych, mając ich na koncie 24. Tegoroczne French Open jest jego 82. startem w zawodach tej rangi, co również stanowi nowy rekord w historii tenisa. Wcześniej 81 startów mieli Roger Federer i Feliciano Lopez, co świadczy o niezwykłej długowieczności i konsekwencji Serba.

Kolejnym przeciwnikiem Serba na French Open będzie w środę inny francuski tenisista, Valentin Royer. Mecz ten zapowiada się jako kolejne wyzwanie dla Djokovicia, który będzie kontynuował swoją walkę o czwarty tytuł w Paryżu. Kibice z pewnością będą z niecierpliwością oczekiwać tego spotkania, licząc na dalsze emocje i niezapomniane zagrania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.