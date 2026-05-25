Formuła 1: Andrea Kimi Antonelli triumfuje w Kanadzie. Co oznacza jego dominacja?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-05-25 0:15

Włoch Andrea Kimi Antonelli odnosi kolejne zwycięstwo w Formule 1. Na torze w Montrealu, podczas Grand Prix Kanady, 19-letni kierowca zespołu Mercedesa ponownie pokazał swoją dominację, triumfując w piątej rundzie mistrzostw świata Formuły 1. Jego czwarte z rzędu zwycięstwo w sezonie budzi pytania o dalsze losy klasyfikacji generalnej.

Formuła 1 Andrea Kimi Ant.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Biały samochód wyścigowy, z zielonymi akcentami na felgach i tylnym skrzydle, pędzi po mokrym torze, zostawiając za sobą rozbryzgi wody. Na jego tylnym skrzydle widnieje napis "MOMAIS". Tor jest czarny i błyszczący od deszczu, a na pierwszym planie widać fragment biało-czerwono-zielonego krawężnika. W tle rozmazane są trybuny z publicznością oraz czarny baner z białymi napisami.

Andrea Kimi Antonelli dominatorem Formuły 1 w Kanadzie

Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa odnotował kolejne spektakularne zwycięstwo w sezonie Formuła 1, triumfując na torze w Montrealu. Było to Grand Prix Kanady, piąta runda obecnych mistrzostw świata, gdzie 19-letni kierowca potwierdził swoją znakomitą formę. To już czwarte z rzędu zwycięstwo Antonellego w tym sezonie, co świadczy o jego wyjątkowej dominacji na torach wyścigowych.

Poprzednie sukcesy młodego Włocha miały miejsce w wyścigach o Grand Prix Chin, Japonii oraz Miami w Stanach Zjednoczonych. Ta seria zwycięstw potwierdza jego niezwykłą formę i talent w Formule 1. Na kanadyjskim podium, za plecami Antonellego, uplasował się doświadczony Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Ferrari, który zajął drugie miejsce. Trzecią pozycję wywalczył natomiast Holender Max Verstappen reprezentujący Red Bulla, co świadczy o zaciętej rywalizacji na najwyższym poziomie.

Lider mistrzostw F1 po GP Kanady?

Zwycięstwo w Montrealu znacząco umocniło pozycję Andrei Kimiego Antonellego jako lidera mistrzostw świata Formuły 1. Jego przewaga nad rywalami jest coraz większa, co stawia go w korzystnej sytuacji przed kolejnymi rundami. Niestety, partner zespołowy Antonellego, Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, nie ukończył wyścigu z powodu awarii silnika, co było sporym rozczarowaniem dla jego fanów i zespołu.

Wcześniej, w sobotę, odbył się wyścig sprinterski, który dostarczył dodatkowych emocji kibicom Formuły 1. W nim triumfował George Russell, zdobywając cenne punkty dla zespołu. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, natomiast trzecią pozycję wywalczył sam Andrea Kimi Antonelli, co również przyczyniło się do jego dobrej dyspozycji weekendowej i pozwoliło mu na zdobycie dodatkowych punktów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.