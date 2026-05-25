Liga włoska: sensacja w Cremonese. Co przesądziło o ich losie?

Historyczny awans Como do Ligi Mistrzów

Como, prowadzone przez hiszpańskiego trenera Cesca Fabregasa, okazało się jedną z największych niespodzianek sezonu w Serie A. Jeszcze rok temu drużyna była beniaminkiem, a w obecnych rozgrywkach zdołała dotrzeć do półfinału Pucharu Włoch. Zakończyli sezon na czwartym miejscu w lidze, wyprzedzając takie potęgi jak AC Milan i Juventus Turyn, co podkreśla imponujący postęp zespołu. Ich bilans bramkowy był drugim najlepszym w lidze, ustępując jedynie mistrzowi kraju, Interowi Mediolan.

W ostatniej kolejce ligi włoskiej piłkarze Como, aby zrealizować marzenie o pierwszym w historii awansie do Ligi Mistrzów, potrzebowali zwycięstwa oraz korzystnych wyników w innych spotkaniach. Kluczową pomoc otrzymali od Cagliari, które niespodziewanie pokonało na wyjeździe AC Milan 2:1. To rozstrzygnięcie, w połączeniu z własnym zwycięstwem nad Cremonese 4:1, zapewniło drużynie z nad jeziora Como historyczny sukces. Juventus Turyn, mimo że mógł jeszcze zdobyć 68 punktów, nie był w stanie wyprzedzić Como z powodu gorszego bilansu bezpośrednich spotkań (dwukrotnie 0:2).

Polscy piłkarze w Serie A: jak spisali się w ostatniej kolejce?

Awans do Champions League w niedzielę zapewniła sobie także AS Roma, która w wyjazdowym meczu pokonała Veronę 2:0. Polski zawodnik Jan Ziółkowski wszedł na boisko na początku drugiej połowy, lecz został zmieniony w 73. minucie, a chwilę przed zejściem został ukarany żółtą kartką. Tytuł mistrza kraju już od kilku tygodni należał do Interu Mediolan, a w ostatniej kolejce zespół zremisował na wyjeździe z Bologną 3:3. Piotr Zieliński niestety zanotował samobójcze trafienie, natomiast w bramce gospodarzy stał Łukasz Skorupski.

Drugie miejsce w tabeli ligi włoskiej zajęło Napoli, które na zakończenie sezonu odniosło zwycięstwo u siebie z Udinese 1:0. W drużynie gości do 54. minuty na boisku przebywał Jakub Piotrowski, a od 59. minuty w grze uczestniczył Adam Buksa. W kontekście ostatnich wydarzeń, odnotowano również incydenty przed derbami Turynu, które rozpoczęły się z ponad godzinnym opóźnieniem z powodu zamieszek kibiców. Media doniosły, że jedna osoba doznała poważnych obrażeń i wymagała hospitalizacji.

