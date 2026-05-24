Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy. Jak fetowano awans na Rynku Głównym?

Wisła Kraków świętuje awans do Ekstraklasy

Oficjalna feta z okazji powrotu Wisły Kraków do Ekstraklasy odbyła się w niedzielę, choć awans został zapewniony już dwa tygodnie wcześniej. Wydarzenie miało miejsce po ostatnim meczu sezonu, w którym Biała Gwiazda pokonała Pogoń Siedlce 2:0. Wszystkie 33 tysiące wejściówek na to spotkanie na Synerise Arena rozeszły się na długo przed pierwszym gwizdkiem, co świadczyło o ogromnym zainteresowaniu.

Władze klubu oraz środowiska związane z Wisłą Kraków przygotowały szereg atrakcji na ten wyjątkowy dzień. Wydarzenie to było nie tylko celebracją samego awansu, ale również uroczystym uczczeniem 120-lecia istnienia klubu. Prezes i większościowy właściciel Wisły, Jarosław Królewski, osobiście zapraszał na te uroczystości, podkreślając ich podwójne znaczenie.

"Dzisiejszy mecz to nie tylko celebracja samego awansu, to głównie uczczenie 120-lecia klubu" - zapraszał prezes i większościowy właściciel Wisły, Jarosław Królewski.

Historyczny mecz retro z Chelsea FC

W okolicach Synerise Arena, od wczesnych godzin porannych, panowała świąteczna atmosfera, pełna różnorodnych wydarzeń. Jedną z głównych atrakcji był mecz retro, upamiętniający historyczne spotkanie z 1936 roku, w którym Wisła Kraków pokonała Chelsea FC 1:0. Tamten mecz stanowił centralny punkt obchodów 30-lecia krakowskiego klubu, a jego rekonstrukcja przyciągnęła wielu widzów.

W rekonstrukcji tego wydarzenia, zorganizowanej przez stowarzyszenie Historia Wisły, uczestniczyło kilku byłych piłkarzy Wisły, którzy wystąpili w strojach z tamtej epoki. Mecz retro zakończył się zwycięstwem Białej Gwiazdy 3:2, co powtórzyło historyczny sukces. Przed rozpoczęciem spotkania z Pogonią Siedlce kibice mieli okazję obejrzeć mini-koncert Kamila Bednarka i Tomasza Organka, a hymn Wisły "Jak długo na Wawelu" odśpiewała "Mała Armia Janosika".

Jak Wisła Kraków zdominowała 1. Ligę?

Po zakończeniu decydującego spotkania, drużyna Wisły Kraków z rąk prezesa PZPN Cezarego Kuleszy otrzymała puchar za zwycięstwo w rozgrywkach 1. ligi. Następnie piłkarze wraz ze sztabem szkoleniowym przejechali otwartym autokarem na Rynek Główny, który jest tradycyjnym miejscem fetowania sukcesów sportowych w stolicy Małopolski. Ta parada była kulminacyjnym momentem obchodów, łączącym stadion z sercem miasta.

Na Rynku Głównym zawodnicy udali się na balkon w Sukiennicach, gdzie przywitała ich orkiestra Filharmonii Krakowskiej, grając klubowy hymn "Jak długo na Wawelu". Piłkarze pozdrawiali wielotysięczny tłum fanów, którzy śpiewali pieśni sławiące Wisłę oraz odpalali race i fajerwerki, tworząc niezwykłą atmosferę radości i wspólnego świętowania pod wodzą trenera Mariusza Jopa.

Dominacja Wisły Kraków i Angel Rodado

Wisła Kraków, prowadzona przez trenera Mariusza Jopa, zdominowała rozgrywki 1. ligi w minionym sezonie, utrzymując prowadzenie w tabeli od pierwszej do ostatniej kolejki. Drużyna zdobyła imponujące 71 punktów, co oznaczało przewagę dziewięciu oczek nad drugim Śląskiem Wrocław. To wyraźne zwycięstwo pokazało siłę i konsekwencję zespołu przez cały sezon.

Królem strzelców 1. ligi został hiszpański napastnik Białej Gwiazdy, Angel Rodado, z dorobkiem 21 bramek. Jego indywidualny sukces znacząco przyczynił się do ogólnego triumfu Wisły Kraków w rozgrywkach. Zespół z dumą powrócił do Ekstraklasy, potwierdzając swoją dominację na niższym szczeblu rozgrywkowym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.