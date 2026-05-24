Euroliga koszykarzy. Olympiakos Pireus sięga po czwarty tytuł, ale jak długo musieli na to czekać?

Olympiakos Pireus mistrzem Euroligi koszykarzy

W finale turnieju w Atenach koszykarze Olympiakosu Pireus, najlepsza drużyna po sezonie zasadniczym, pokonali Real Madryt wynikiem 92:85. To historyczny, czwarty tytuł dla greckiego klubu w Eurolidze, a zarazem pierwszy od trzynastu lat.

Olympiakos był pierwszym greckim zespołem, który zdobył klubowe mistrzostwo Starego Kontynentu, co miało miejsce w 1997 roku w Rzymie. Pod wodzą słynnego trenera Dusana Ivkovicia pokonali wówczas Barcelonę wynikiem 73:58. Mimo sukcesów innych drużyn, najbardziej utytułowaną ekipą tych rozgrywek pozostaje Real Madryt z jedenastoma pucharami.

Jak polskie kluby radziły sobie w Europie?

W latach 1958–1996 czołowe kluby Europy rywalizowały w Pucharze Klubowych Mistrzów Europy, poprzedniku obecnej Euroligi. Polskie drużyny również odnotowały w tym okresie znaczące osiągnięcia, w tym trzecie miejsce Polonii Warszawa w 1960 roku oraz czwarte Lecha Poznań w 1959 roku. Ponadto, Legia Warszawa i Wisła Kraków kilkukrotnie docierały do ćwierćfinałów, odpowiednio w latach 1958, 1961, 1962, 1964 oraz 1963, 1965.

Po reformie formuły rozgrywek w 1988 roku Polskę reprezentowało pięć ekip w Eurolidze, w tym Lech Poznań, Śląsk Wrocław oraz Prokom Trefl, później znany jako Asseco Gdynia. Największym sukcesem w nowej erze był występ Asseco Gdynia w ćwierćfinale w 2010 roku, gdzie pod wodzą trenera Tomasa Pacesasa ulegli Olympiakosowi Pireus. Warto również wspomnieć, że w sezonie 2000/01 równolegle do Euroligi prowadzonej przez ULEB istniała SuproLiga zarządzana przez FIBA. Rozgrywki te wygrało Maccabi Tel Awiw, pokonując w Paryżu Panathinaikos Ateny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.