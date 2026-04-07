Jeremi Sikorski zaręczony! Piosenkarz oświadczył się ukochanej w święta. Kim jest jego wybranka?

Jeremi Sikorski to nie tylko wokalista, ale również autor piosenek, który współpracował z wieloma gwiazdami polskiej muzyki. W ostatnim czasie wielki sukces osiągnął jego utwór "Wracam", natomiast bez powodzenia zakończył się jego start w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026. Zajmujący się od dziecka muzyką artysta stoi teraz przed ważnymi wydarzeniami w życiu osobistym. Przygotowuje się do ślubu!

Jeremi Sikorski i Ada Posiadała zaręczeni. Pokazali fotki z gór

Wszystko wyszło na jaw w Poniedziałek Wielkanocny. Sikorski i Posiadała opublikowali w mediach społecznościowych kilka zdjęć, na których widzimy przyszłą żonę piosenkarza eksponującą zaręczynowy pierścionek. Klimatyczne fotki z gór para opatrzyła emotikonami pierścionka i białego serca oraz romantyczną piosenką "Marry you" z repertuaru Bruno Marsa. Natychmiast pod wpisem na Instagramie pojawiło się wiele ciepłych słów, również od osób publicznych. Gratulacje zaręczonej parze złożyli m.in. Sylwia Przybysz, Motyl, Tribbs czy Mateusz Maga.

Kim jest wybranka piosenkarza? Znacie ją z "Top Model"

Jeremi Sikorski i jego partnerka uważnie strzegą swojej prywatności, jednak kilkakrotnie pojawili się na branżowych imprezach, pozując dla fotoreporterów. Ukochana artysty jest do tego przyzwyczajona, ponieważ zawodowo zajmuje się modelingiem. Ada Posiadała dotarła do finału 13. edycji programu "Top Model". Na jej profilu na Instagramie można znaleźć wiele zdjęć w zjawiskowych stylizacjach, a nawet wspólne fotki z Kendall Jenner. Nie brakuje też kadrów z ukochanym. O ich związku wiadomo jednak stosunkowo niewiele. Pewne jest to, że nie jest to długoletnia relacja, ponieważ w 2024 roku modelka była związana z innym uczestnikiem "Top Model", Grzegorzem Gastmanem.

