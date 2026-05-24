Ekstraliga żużlowa Stal Gorzów – Motor Lublin. Czy sensacja stała się faktem w zaległym meczu?

Zacięte starcie w zaległym meczu Ekstraligi żużlowej

Zaległe spotkanie 4. kolejki Ekstraligi żużlowej, w którym Gezet Stal Gorzów podejmowała Orlen Oil Motor Lublin, zakończyło się wynikiem 46:44. Rywalizacja na torze w Gorzowie Wielkopolskim była niezwykle zacięta, a każdy bieg miał znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia. Emocje towarzyszyły kibicom zgromadzonym na stadionie przez całe widowisko, co potwierdza wysoka frekwencja.

Mecz przyciągnął na trybuny imponującą liczbę 9 752 widzów, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu żużlem w regionie. Publiczność miała okazję oglądać walkę na najwyższym poziomie, z zawodnikami dającymi z siebie wszystko. Sędzią głównym tego widowiska był Krzysztof Meyze z Wtelna, czuwający nad przestrzeganiem regulaminu.

Indywidualne wyniki zawodników: kto błyszczał na torze?

W zespole Gezet Stali Gorzów prym wiódł Jack Holder, który zgromadził na swoim koncie 13 punktów. Solidny występ zanotował również Anders Thomsen, dokładając 10 punktów do dorobku drużyny gospodarzy. Mathias Pollestad zdobył 7 punktów, a Adam Bednar i Paweł Przedpełski po 6, co przyczyniło się do końcowego sukcesu.

Dla Orlen Oil Motoru Lublin niekwestionowanym liderem był Bartosz Zmarzlik, zdobywca 15 punktów w tym spotkaniu. Martin Vaculik dołożył 9 punktów, a Mateusz Cierniak uzyskał 7 punktów, pokazując swoją wartość. Warto odnotować także najlepszy czas dnia, który wyniósł 59,86 sekundy i został osiągnięty w 6. biegu przez Andersa Thomsena.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.