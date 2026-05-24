Ekstraliga żużlowa Stal Gorzów – Motor Lublin. Czy sensacja stała się faktem w zaległym meczu?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-05-24 22:16

Zaległy mecz Ekstraligi żużlowej pomiędzy Gezet Stalą Gorzów a Orlen Oil Motorem Lublin dostarczył wielu emocji. Spotkanie, będące częścią 4. kolejki, przyciągnęło prawie 10 tysięcy widzów spragnionych żużlowych wrażeń. Wynik tego starcia, który odbił się echem w całej Ekstralidze żużlowej, zaskoczył wielu kibiców, którzy śledzili przebieg rywalizacji do ostatniego biegu.

Ekstraliga żużlowa Stal G.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Żużlowiec w czarnym kombinezonie ze złotymi akcentami ściga się na czarnym motocyklu z numerem 2, przechylając się w lewo, z butem blisko podłoża i wyrzucając z tylnego koła tuman brązowego żwiru. Ma na sobie czarny kask z czerwonymi elementami i gogle. Za nim, częściowo widoczny, inny zawodnik w białym kombinezonie z niebieskimi akcentami również ściga się na podobnym motocyklu, na brązowym torze żużlowym. Po prawej stronie toru, widać krawędź z trawą.

Zacięte starcie w zaległym meczu Ekstraligi żużlowej

Zaległe spotkanie 4. kolejki Ekstraligi żużlowej, w którym Gezet Stal Gorzów podejmowała Orlen Oil Motor Lublin, zakończyło się wynikiem 46:44. Rywalizacja na torze w Gorzowie Wielkopolskim była niezwykle zacięta, a każdy bieg miał znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia. Emocje towarzyszyły kibicom zgromadzonym na stadionie przez całe widowisko, co potwierdza wysoka frekwencja.

Mecz przyciągnął na trybuny imponującą liczbę 9 752 widzów, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu żużlem w regionie. Publiczność miała okazję oglądać walkę na najwyższym poziomie, z zawodnikami dającymi z siebie wszystko. Sędzią głównym tego widowiska był Krzysztof Meyze z Wtelna, czuwający nad przestrzeganiem regulaminu.

Indywidualne wyniki zawodników: kto błyszczał na torze?

W zespole Gezet Stali Gorzów prym wiódł Jack Holder, który zgromadził na swoim koncie 13 punktów. Solidny występ zanotował również Anders Thomsen, dokładając 10 punktów do dorobku drużyny gospodarzy. Mathias Pollestad zdobył 7 punktów, a Adam Bednar i Paweł Przedpełski po 6, co przyczyniło się do końcowego sukcesu.

Dla Orlen Oil Motoru Lublin niekwestionowanym liderem był Bartosz Zmarzlik, zdobywca 15 punktów w tym spotkaniu. Martin Vaculik dołożył 9 punktów, a Mateusz Cierniak uzyskał 7 punktów, pokazując swoją wartość. Warto odnotować także najlepszy czas dnia, który wyniósł 59,86 sekundy i został osiągnięty w 6. biegu przez Andersa Thomsena.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.