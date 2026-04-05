Natsu i Wojciech Kucina spędzają Wielkanoc razem! Uciekli na Mazury. Romantycznie? [ZDJĘCIA]

Natsu i Wojciech Kucina podsycają plotki

Natsu i Wojciech Kucina to jedna z najgorętszych par aktualnej edycji "Tańca z gwiazdami". Choć z programu już odpadli, wcale nie mówi się o nich mniej. Wręcz przeciwnie! Odkąd ich przygoda z parkietem dobiegła końca, coraz więcej wskazuje na to, że połączył ich nie tylko taniec. Zaledwie kilka dni po artykule Pudelka, w którym tajemniczy informator zdradził, że influencerka i tancerz są parą, Natalia i Wojtek jeszcze bardziej podsycili plotki. Na Instagramie Natalii pojawiły się relacje, z których jasno wynika, że spędza tegoroczną Wielkanoc razem ze swoim partnerem z tanecznego show Polsatu. Karczmarczyk i Kucina postanowili opuścić Warszawę!

Natsu utarła nosa niedowiarkom. Ma za sobą poważną rozmowę z Pavlović

Natsu i Wojciech Kucina wyjechali na Mazury

W ostatnich dniach na Instagramie Natsu Wojciech Kucina pojawia się dosyć często. Na początku weekendu wrzuciła poranne zdjęcie, na którym Wojtek robi kawę w podkoszulku i spodenkach, co może sugerować, że noc spędzili razem. Potem Natalia poinformowała, że razem z Kuciną wyjeżdża na Mazury. Zabrali ze sobą psa i wyruszyli do wynajętego apartamentu, gdzie razem spędzają święta wielkanocne. Zdjęcia opublikowane przez influencerkę można zobaczyć w galerii.

Natsu i Wojciech Kucina są razem?

Między Natalią Karczmarczyk i i Wojciechem Kuciną miało dojść do czegoś więcej niż tylko do tańca. Anonimowy informator Pudelka twierdzi, że nie uważają się już za singli i prawdopodobnie są razem albo niedługo oficjalnie zostaną parą.

Natalia i Wojtek są razem i już tego nie ukrywają wśród znajomych. Wiele osób zakłada, że Natalia jest nadal singielką, ale ona bardzo szybko wyprowadza ich z błędu. Między nią a Wojtkiem szybko zaiskrzyło, ale chyba żadne z nich nie przypuszczało, że przerodzi się to w coś poważnego. Nie chcą jeszcze tego nazywać związkiem i oficjalnie ogłaszać się jako para, ale jeśli nic się między nimi popsuje, to raczej tylko kwestia czasu - zapewnia informator wspomnianego portalu.