Łatwogang dotarł na rowerze do Gdańska. Streamer zebrał 20 milionów złotych dla chorych dzieci

Wymagająca trasa z gór nad morze została pomyślnie ukończona! Internetowy twórca Łatwogang dotarł na rowerze z Zakopanego do Gdańska, niosąc pomoc potrzebującym dzieciom. Zaangażowanie streamera oraz hojność tysięcy internautów sprawiły, że 24 maja na koncie akcji znalazło się łącznie 20 milionów złotych. Środki te wesprą najmłodszych walczących z ciężkim schorzeniem, które wymaga niezwykle drogiej terapii.

Łatwogang przemierzył Polskę rowerem. Streamer zebrał miliony na leczenie chłopców z DMD

Twórca znany w całym kraju z potężnej zbiórki podczas wielodniowej relacji na żywo powrócił z nowym pomysłem. Fani nie obserwowali go już w stołecznej kawalerce, lecz kibicowali mu podczas transmitowanej na żywo rowerowej wyprawy. 23-letni Piotrek, działający w sieci jako Łatwogang, wyjechał z Zakopanego, by przejechać całą Polskę. Jego głównym założeniem było zgromadzenie 12 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych dla ośmioletniego Maksa, który cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne'a (DMD). Reakcja matki dziecka była pełna emocji, a wymaganą kwotę udało się zebrać już rano 24 maja, gdy trasa wciąż trwała. Ponieważ wpłaty nie ustawały, dodatkowe fundusze przekierowano na leczenie kolejnych małych pacjentów z tą samą diagnozą. Kiedy zabezpieczono 3,5 miliona złotych dla Adasia, zrzutka była kontynuowana z myślą o chorym Wojtusiu.

Koniec trasy Łatwoganga w Gdańsku. Zbiórka na chore dzieci przekroczyła 20 milionów złotych

Imponujący wynik finansowy został odnotowany tuż po zmroku. Około dziesięć minut po godzinie 22:00, internetowa inicjatywa Łatwoganga przekroczyła barierę 20 milionów złotych. W Gdańsku zmęczonego jazdą na rowerze twórcę internetowego powitała rzesza wzruszonych sympatyków. Zgromadzeni przynieśli ze sobą specjalne transparenty i głośno dziękowali chłopakowi za jego niezwykły wysiłek włożony w pomoc najmłodszym w potrzebie. Pieniądze z wpłat od licznych darczyńców nadal nieustannie powiększają saldo zrzutki.

