Koniec spekulacji: znamy już nazwisko aktora, który w następnych częściach będzie słynnym Jamesem Bondem. Wraz z potwierdzeniem tej informacji wśród fanów serii o losach agenta 007 zagościła nostalgia i zaczęli oni sobie przypominać produkcje z ostatnich 64 lat. Nie każdy jednak pamięta, że w jednym z filmów zagrała polsko-szwedzka gwiazda.

Nowy James Bond nadchodzi. Robert Pattinson następcą Daniela Craiga

Produkcja zbliżającego się wielkimi krokami, nowego filmu o Jamesie Bondzie przerwali wieloletnie spekulacje. Po odejściu Daniela Craiga w 2021 roku nie brakowało plotek na temat tego, kto zastąpi go w jednej z najsłynniejszych ról filmowych na świecie. Kilka miesięcy temu Idris Elba zaprzeczył, jakoby miał zostać pierwszym czarnoskórym Bondem. Faworytami wydawali się ostatecznie Callum Turner, Josh O'Connor i Jack Lowden, jednak na ostatniej prostej pojawił się nowy, zaskakujący kandydat - Robert Pattinson. Miał on według pogłosek otrzymać korzystniejszą propozycję kontrakt. Nie trzeba było długo czekać, by po pojawieniu się tych przecieków nastąpiło oficjalne potwierdzenie: to 40-letni gwiazdor "Harry'ego Pottera", "Zmierzchu" i "Odysei" jest następcą Daniela Craiga.

Izabella Scorupco wśród dziewczyn Bonda. Te aktorki zagrały kobiety u boku agenta 007

Pierwszą dziewczyną Bonda była Ursula Andress - szwajcarska seksbomba lat 60., która w pierwszej części "Dr. No" jako Honey Ryder wyłoniła się z morza w bikini, po czym zgarnęła za swoją rolę Złoty Glob. Jedyną kobietą, którą w całej serii poślubił agent 007, była Tracy di Vicenzo w filmie "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości". W tę rolę wcieliła się Diana Rigg.

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"Dziewczynami Bonda" na ekranie były też Sophie Marceau, Halle Berry, Monica Bellucci czy w ostatnich częściach - Léa Seydoux. Warto też przypomnieć jeszcze jedną postać: rosyjską programistkę Natalię Siemionową, w którą w 1995 roku wcieliła się Izabella Scorupco. Polska artystka - od 8. roku życia mieszkająca w Szwecji - jest naszą jedyną rodaczką u boku Jamesa Bonda. Zagrała w filmie "GoldenEye", gdzie w roli agenta 007 debiutował Pierce Brosnan.

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Szybki quiz dla fanów Jamesa Bonda. Wiesz, kto zagrał 007 w tym filmie? 10/15 to już sukces Pytanie 1 z 15 Kto zagrał Jamesa Bonda w filmie "Opieracja Piorun"? Roger Moore Sean Connery Pierce Brosnan Następne pytanie