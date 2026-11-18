Raye jest niewątpliwie jednym z największych odkryć brytyjskiej muzyki ostatnich lat. Choć już wcześniej była nominowana do Grammy, tym razem rozbiła bank. To jej kolejny sukces, co zdaje się zauważać nie tylko coraz liczniejsze grono fanów, ale także - brytyjska monarchia.

Grammy 2027 pod znakiem kobiet. Raye i Beyoncé rekordzistkami

16 listopada poznaliśmy długą listę nominacji do 69. ceremonii wręczenia nagród Grammy. Nie zabrakło zaskoczeń, kontrowersji, jak i wzruszeń - chociażby za sprawą podwójnej nominacji dla Dolly Parton na niedługo po jej śmierci. Po raz pierwszy w historii tych prestiżowych nagród w głównych kategoriach nominowano po siedem osób, a całą stawkę wyraźnie zdominowały kobiety. Na liście gwiazd z największą liczbą nominacji - pierwsza szóstka to artystki, a dopiero na siódmym miejscu uplasowali się Bruno Mars i Leon Thomas.

Beyoncé ustanowiła nowy rekord, otrzymując swoją setną w karierze nominację do Grammy, a jej rekord największej liczby szans na statuetkę w jednym roku - aż jedenaście - wyrównała Raye.

Gwiazda wzruszona sukcesem

Raye nie ukrywa wielkich emocji związanych z docenieniem przez Akademię przyznającą nominacje i ostateczne nagrody. Brytyjka opublikowała nagranie, na którym ze łzami w oczach ogląda transmisję z ogłoszenia stawki w towarzystwie mamy oraz siostry.

Co się dzieje! 11 nominacji do Grammy, w tym Album Roku, moje serce nie może tego pojąć - napisała Raye.

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Karol III zachwycony Raye u Eltona Johna

Kilka dni temu Wielka Brytania żyła nietypowym wywiadem udzielonym przez króla Karola III. Obchodzący 78. urodziny monarcha odwiedził studio podcastu, który prowadzi Elton John, by porozmawiać o muzyce oraz artystach wspierających działalność fundacji The King's Trust. Kiedy gwiazdor wspomniał o Raye, nazywając ją "brytyjską sensacją", król nie omieszkał opowiedzieć o swoim podziwie dla piosenkarki.

Miałem wielką przyjemność poznać Raye, która dała pamiętny występ tutaj w Apple [Air Studios - przyp. red.]. Wydaje mi się, że pamiętam, że była z nią mama. Jak się dowiedziałem, są bardzo muzyczną rodziną, a piosenka - napisana z siostrami Ammą i Absolutely - pokazuje, dlaczego jej muzyka tak szeroko się podoba - powiedział monarcha.

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