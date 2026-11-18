Kradzieże biżuterii w Kluczborku i trzech innych miastach

W jednym ze sklepów jubilerskich w Kluczborku sprawca wyrwał właścicielce paterę, na której znajdowało się 15 złotych łańcuszków, a następnie uciekł. Wartość skradzionej biżuterii oszacowano na blisko 15 tys. zł. Śledczy ustalili, że do podobnych kradzieży doszło również w Ostrowie Wielkopolskim, Śremie i Łasku. W Ostrowie Wielkopolskim skradziono osiem złotych łańcuszków o wartości ponad 40 tys. zł, w Śremie 12 naszyjników wartych prawie 60 tys. zł, a w Łasku biżuterię wartą około 50 tys. zł.

Tak działali sprawcy kradzieży biżuterii

Według ustaleń policji sprawcy wchodzili do sklepów jubilerskich i lombardów, prosząc o pokazanie złotych łańcuszków lub naszyjników. Gdy pracownik prezentował biżuterię, jeden z mężczyzn wyrywał mu paletkę z kosztownościami i uciekał. Drugi mężczyzna pełnił funkcję kierowcy. Kluczborscy policjanci analizowali nagrania z monitoringu, odtwarzali przebieg zdarzeń i sprawdzali zebrane informacje.

40-latek z Łodzi zatrzymany po serii kradzieży

Policjanci ustalili tożsamość dwóch mężczyzn, 40-letniego mieszkańca Łodzi oraz 43-letniego mieszkańca Konina. Starszy z nich został zatrzymany przez leszczyńskich kryminalnych kilka godzin po kolejnej kradzieży w sklepie jubilerskim w centrum Leszna. Podczas czynności policjanci zabezpieczyli złotą biżuterię pochodzącą z tego przestępstwa o wartości 150 tys. zł. 43-latek przebywa w areszcie śledczym. Kluczborscy funkcjonariusze zatrzymali 40-latka w miejscu jego zamieszkania. Znaleźli przy nim substancje zabronione. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na dwa miesiące.

Źródło: Policja.pl