Zgłoszenie o intruzie na posesji w Grodźcu

Policjanci zostali wezwani na jedną z posesji w Grodźcu przez jej 32-letniego właściciela. Mężczyzna zgłosił, że na teren jego nieruchomości prawdopodobnie przedostał się ktoś obcy. Pokazał mundurowym nagranie z monitoringu, jednak zapis nie pozwalał jednoznacznie potwierdzić jego podejrzeń. W trakcie interwencji funkcjonariusze zauważyli nietypowy przedmiot wystający zza mebli. Jego fragment przypominał drewnianą kolbę broni długiej.

Policjanci zabezpieczyli broń i amunicję na posesji

Po sprawdzeniu przedmiotu policjanci znaleźli broń palną i zatrzymali 32-letniego mężczyznę. Następnie przeszukali pozostałe pomieszczenia na posesji. Łącznie zabezpieczyli osiem sztuk broni długiej, w tym pięć egzemplarzy przystosowanych do strzelania amunicją ostrą oraz trzy sztuki broni pneumatycznej. Znaleziono również trzy sztuki broni krótkiej, w tym dwie przystosowane do strzelania ostrą amunicją oraz jedną broń hukową, a także ponad tysiąc sztuk amunicji ostrej.

Część zabezpieczonej broni pochodzi z okresu II wojny światowej

Część zabezpieczonych egzemplarzy broni pochodzi z okresu II wojny światowej. Według wstępnych ustaleń zabezpieczone egzemplarze były w pełni sprawne. Broń zostanie poddana szczegółowym ekspertyzom, które mają ustalić jej dokładne pochodzenie i stan techniczny. Ekspertyzy pozwolą także ustalić, czy którykolwiek z zabezpieczonych egzemplarzy mógł zostać wykorzystany do popełnienia przestępstwa.

32-latek tymczasowo aresztowany po znalezieniu arsenału w Grodźcu

Podczas przeszukania policjanci znaleźli także około 100 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz fałszywą odznakę policyjną. Sąd tymczasowo aresztował 32-latka na trzy miesiące. Śledczy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Mają one wyjaśnić między innymi pochodzenie broni i amunicji oraz to, w jaki sposób mężczyzna wszedł w ich posiadanie.

Źródło: Policja.pl