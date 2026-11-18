Peugeot uderzył w budynek po kolizji

Do zdarzenia doszło 17 listopada około godziny 18. Kierująca Peugeotem jechała ulicą Konstytucji 3 Maja, gdy podczas zmiany pasa ruchu nie zachowała należytej ostrożności. W wyniku nieprawidłowo wykonanego manewru uderzyła w pojazd jadący sąsiednim pasem. Następnie skręciła gwałtownie w prawo, zjechała na chodnik i uderzyła w ścianę budynku.

Mandat i punkty karne dla kierującej Peugeotem

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci ukarali kierującą mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktami karnymi. Jesienne warunki, takie jak opady, mgła, oślepiające słońce i ograniczona widoczność, wymagają dostosowania stylu jazdy i prędkości. Policja przypomina również o szczególnej ostrożności przy zmianie pasa ruchu i podczas innych manewrów.

Źródło: Policja.pl