Prace nad produkcją zatytułowaną „Jantar” nabrały już dużego tempa. Opiekę artystyczną nad tym przedsięwzięciem sprawuje Natalia Kukulska, czyli córka legendarnej wokalistki. To właśnie ona pod koniec zeszłego miesiąca poinformowała o rozpoczęciu przesłuchań dla kandydatek chcących wcielić się w główną postać. Twórcy poszukują uzdolnionych wokalnie kobiet w przedziale wiekowym od 18 do 35 lat.

Julia Wieniawa jako Anna Jantar. Pisarka widzi podobieństwa

W opinii pisarki Joanny Fligiel, na ekranie w postać tragicznie zmarłej w 1980 roku piosenkarki powinna wcielić się Julia Wieniawa. Autorka zwróciła uwagę na cechy wspólne, które łączą obie te postacie.

Tak sobie teraz myślę, czy Julia Wieniawa nie byłaby najlepsza. Mógłby to być wielki artystyczny przełom i ucieczka od dotychczasowego wizerunku: potrafi śpiewać, grać też, jest w tym samym wieku, co Jantar w chwili śmierci. Myślę, że naprawdę tej aktorce przydałaby się taka rola, żeby mogła udowodnić swój talent aktorski i wokalny wszystkim niedowiarkom – napisała Joanna Fligiel.

Sugestia ta spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony użytkowników sieci. Jak do tych rozważań podchodzi sama zainteresowana? Jurorka programu „Taniec z Gwiazdami” z dużym entuzjazmem podjęłaby się tego trudnego zadania, które ma szansę zupełnie odmienić jej dotychczasową ścieżkę zawodową.

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W rozmowie z Radiem Eska jurorka „Tańca z Gwiazdami” potwierdziła, że chętnie zmierzyłaby się z postacią ikony polskiej sceny muzycznej. Jest na to gotowa szczególnie teraz, gdy wciąż wypatruje projektu mogącego stanowić kamień milowy w jej dorobku.

To bardzo miłe. Ja dalej czekam na jakąś przełomową w mojej karierze aktorskiej rolę, bo uważam, że jeszcze nie mam takiej na koncie. Wszystko przychodzi w swoim czasie. Jak najbardziej. Anna Jantar? W sumie, jak tak o tym pomyślę... – wyznała Julia Wieniawa w rozmowie z Radiem Eska.

Wyszło jednak na jaw, że gwiazda nie otrzymała oficjalnego zaproszenia na przesłuchania do filmu. To sytuacja analogiczna do tej przy ekranizacji „Lalki”, kiedy to w roli Izabeli Łęckiej obsadzić chciał ją sam Daniel Olbrychski.

Nie dostałam takiej propozycji, tak samo jak przy »Lalce«, ale chęci są. Jak coś, jestem. Nawet na jakieś zdjęcia próbne. Czemu nie? – dodała artystka.

Czas na nadsyłanie zgłoszeń do produkcji mija 20 listopada, co daje aktorce jeszcze szansę na wykazanie własnej inicjatywy.

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