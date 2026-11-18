Policja udaremniła próbę ustawki pseudokibiców w powiecie średzkim

Policjanci ustalili, że skonfliktowane grupy kibiców planowały grupową konfrontację siłową, czyli ustawkę. Do konfrontacji miało dojść 7 listopada na terenie powiatu średzkiego. W grupach byli pseudokibice związani z jednym ze śląskich klubów i klubem z województwa warmińsko-mazurskiego. Na miejsce skierowano policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców z garnizonów śląskiego i wielkopolskiego oraz mundurowych z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Policjanci ujawnili sprzęt do sportów walki w samochodach pseudokibiców

W miejscu zbiórki grup kibicowskich policjanci wylegitymowali łącznie 24 osoby. Byli to mieszkańcy województw śląskiego i warmińsko-mazurskiego. W samochodach, którymi mężczyźni przyjechali na miejsce, funkcjonariusze ujawnili sprzęt używany w sportach walki. Znaleźli rękawice MMA z odsłoniętymi palcami, żelowe ochraniacze na zęby oraz ochraniacze krocza, czyli suspensory. Mężczyźni mieli także odzież i emblematy wskazujące na przynależność do grup pseudokibicowskich obu klubów.

Źródło: Policja.pl