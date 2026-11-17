Robert Pattinson jako Cedrik w "Harrym Potterze"

Zanim Robert Pattinson trafił do świata magii, swoich sił próbował jako model oraz występował w londyńskim amatorskim klubie teatralnym Barnes Theatre Company, gdzie wypatrzył go agent. Na dużym ekranie zadebiutował w 2004 roku niewielką rolą w filmie "Vanity Fair. Targowisko próżności", jednak jego sceny zostały ostatecznie wycięte z wersji kinowej i trafiły dopiero na wydanie DVD.

Prawdziwy przełom w jego karierze przyszedł rok później, w 2005 roku, gdy premierę miał film "Harry Potter i Czara Ognia". Brytyjski aktor wcielił się w nim w postać Cedrika Diggory'ego - ucznia z Hufflepuff oraz reprezentanta Hogwartu w Turnieju Trójmagicznym. Choć jego bohater pojawił się tylko w jednej odsłonie serii i zginął na polecenie Lorda Voldemorta, rola ta przyniosła młodemu aktorowi międzynarodową rozpoznawalność i otworzyła mu drzwi do Hollywood.

Zachwycił jako Edward w "Zmierzchu"

Ogromna zmiana w karierze Pattinsona nastąpiła w 2008 roku, kiedy zagrał główną rolę męską w ekranizacji bestsellerowej powieści "Zmierzch". Aktor wcielił się w Edwarda Cullena - tajemniczego wampira zakochanego w śmiertelniczce Belli Swan, granej przez Kristen Stewart. Wystąpił we wszystkich pięciu filmach z sagi (2008-2012), które odniosły gigantyczny sukces kasowy i uczyniły z niego globalnego idola nastolatek. Choć sam aktor wielokrotnie dystansował się od tej serii, rola Edwarda zapewniła mu status gwiazdy pierwszej wielkości. Jednocześnie aktor wielokrotnie zaznaczał, że przez pewien moment czuł się zaszufladkowany przez taką rolę.

James Bond - najpopularniejsze piosenki do filmów o agencie 007

Robert Pattinson zagra w nowym Bondzie

W listopadzie 2026 roku oficjalnie potwierdzono, że 40-letni Robert Pattinson zostanie nowym Jamesem Bondem. Brytyjczyk będzie siódmym aktorem w historii, który wcieli się w agenta 007 w oficjalnej serii filmów. Reżyserem 26. części cyklu został Denis Villeneuve, a za scenariusz odpowiada Steven Knight. Producenci Amy Pascal i David Heyman podkreślili, że dziedzictwo postaci trafia w doskonałe ręce, natomiast sam Pattinson nazwał ten angaż "zaszczytem, jaki zdarza się raz w życiu" i spełnieniem aktorskich marzeń. Data premiery filmu nie została jeszcze ogłoszona.

Robert Pattinson prywatnie

Robert Pattinson konsekwentnie chroni swoje życie osobiste przed mediami. W przeszłości głośno było o jego wieloletnim związku z Kristen Stewart, partnerką z planu "Zmierzchu", a później o zaręczynach z brytyjską piosenkarką FKA twigs.

Od 2018 roku aktor jest związany z brytyjską modelką, aktorką i piosenkarką Suki Waterhouse. W marcu 2024 roku para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko - córkę. Mężczyzna konsekwentnie chroni swoje prywatne życie. Udostępnia tylko to, co chce, aby inni wiedzieli. Reszta jest pod ogromną ochroną.