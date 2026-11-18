Ważny głos z Polski w Parlamencie Europejskim. Apel w sprawie dzieci

Ważna polska inicjatywa dotarła do serca europejskiej polityki. Chodzi o kampanię Dzieciństwo bez Przemocy, organizowaną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Krajową Koalicję na rzecz Ochrony Dzieci, która niedawno wybrzmiała w Parlamencie Europejskim. 4 listopada 2026 roku w Brukseli odbyło się specjalne spotkanie poświęcone walce z przemocą wobec najmłodszych.

Wydarzenie zorganizowano na zaproszenie Ewy Kopacz, Wiceprzewodniczącej i Koordynatorki Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka, oraz Andrzeja Halickiego, Przewodniczącego Delegacji Polskiej w Grupie EPL. Celem było zwrócenie uwagi europejskich decydentów na konieczność stworzenia skutecznego systemu ochrony dzieci zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.

Renata Szredzińska: Nie możemy pozostawiać ich samych

Organizatorzy kampanii podkreślają, że przemoc w dzieciństwie może zostawić ślady na całe życie, wpływając na zdrowie psychiczne i relacje z innymi. Podczas spotkania w Brukseli wybrzmiał mocny apel o to, by ochrona najmłodszych stała się wspólną odpowiedzialnością całego społeczeństwa, a nie tylko rodzin.

– Dzieci doświadczające przemocy cierpią, a jej konsekwencje mogą towarzyszyć im przez całe życie. Nie możemy pozostawiać ich samych ani przerzucać odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo wyłącznie na rodziny. Potrzebujemy sprawnego systemu ochrony dzieci, w którym instytucje publiczne, szkoły, organizacje społeczne, specjaliści i całe społeczeństwo wspólnie reagują na przemoc i jej zapobiegają. Każde dziecko zasługuje na bezpieczeństwo, a naszym wspólnym obowiązkiem jest zadbać, by żadne nie musiało czekać na pomoc – podkreśla Renata Szredzińska, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Ewa Kopacz: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc!

Głos w dyskusji zabrała również Ewa Kopacz, która od lat angażuje się w tematykę praw dziecka na arenie międzynarodowej. Zwróciła uwagę na kluczową rolę edukacji i odpowiednich przepisów, które mogą zapobiegać tragediom, zanim do nich dojdzie. To właśnie prewencja jest jej zdaniem kluczem do sukcesu.

– Dobre dzieciństwo daje dziecku moc! Dlatego tak ważnym jest, by reagować na każdy rodzaj przemocy, ale też skutecznie jej przeciwdziałać. Zgodnie z zasadą – lepiej zapobiegać niż leczyć – powinniśmy zabiegać o takie przepisy, które niwelują ryzyko doświadczania przemocy przez dzieci zarówno w świecie realnym jak i online – wskazała Ewa Kopacz. Jak dodała, skuteczne prawo i kampanie społeczne to „najlepsza recepta na walkę z przemocą wobec dzieci”.

Politycy i gwiazdy wspierają akcję

Podczas wydarzenia w Parlamencie Europejskim uczestnicy mieli okazję podpisać Manifest kampanii, jednocząc się w idei budowania świata, w którym dzieci traktowane są z szacunkiem i mogą czuć się bezpiecznie. Inicjatywa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zyskała szerokie wsparcie nie tylko w Brukseli, ale i w Polsce.

Kampanię objęli honorowymi patronatami m.in. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka oraz Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Co więcej, do akcji włączyły się także znane postaci ze świata mediów. Swojego głosu w spocie promującym kampanię użyczyła aktorka Marta Żmuda Trzebiatowska.