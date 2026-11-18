Groźby użycia broni w Poznaniu

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali mężczyznę, który podczas jednej z gier sieciowych korzystał z komunikatora internetowego. Jak przekazała policja, swoim znajomym z klanu chwalił się posiadaniem broni samopowtarzalnej i deklarował chęć użycia jej na rynku w Poznaniu. Informację w tej sprawie funkcjonariusze otrzymali od dzielnicowego z Kwidzyna, którego powiadomił znajomy.

20-latek zatrzymany w Zgierzu

Policjanci potraktowali zgłoszenie poważnie i rozpoczęli weryfikację danych teleinformatycznych. Ustalili identyfikator gracza, dane konta oraz inne informacje pozwalające określić miejsce zamieszkania mężczyzny. 9 listopada pojechali do Zgierza w województwie łódzkim, gdzie zatrzymali 20-latka w mieszkaniu. Mężczyzna wyjaśniał, że wpisy i zdjęcia broni zamieścił dla żartu.

20-latek usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu

Podczas czynności policjanci zabezpieczyli dwa karabinki AR-15, które okazały się replikami do ASG. Funkcjonariusze zabezpieczyli także telefon i laptopa. 20-latek usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu o zagrożeniu. Za to przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyznę objęto dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.

Źródło: Policja.pl