Muzycy oskarżają produkcję "Tańca z Gwiazdami". Padły słowa o dyskryminacji ze względu na wiek

6 września rozpocznie się kolejny sezon polskiej wersji "Tańca z Gwiazdami". To już 32. edycja, w tym 19. organizowana przez Polsat. Wielu członków ekipy jest związanych z tym show od samego początku w 2005 roku, a inni - trochę krócej, ale z równie dużym zaangażowaniem.

Ostatnio o zakończeniu współpracy z "TzG" poinformował jeden z muzyków programowej orkiestry. Jak przekazał Mariusz Mielczarek, kilka osób straciło pracę, a czynnikiem decydującym miał być ich wiek.

Polsat wprowadza zmiany. Co nowego w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Za nami prezentacja jesiennej oferty programowej stacji Polsat. Nadawca ujawnił oficjalnie ramówkę, w której będzie się działo naprawdę dużo. Przede wszystkim - nadchodzi kolejna edycja popularnego programu rozrywkowego "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Po odejściu Ewy Kasprzyk wciąż czekamy na ogłoszenie tego, kto zastąpi ją w fotelu jurorki. Kiedy już wydawało się, że jesienny sezon tego show nie będzie tak kontrowersyjny, jak inne decyzje stacji, milczenie przerwał rozstający się z programem muzyk.

Ostatnio dowiedzieliśmy się między innymi, że z anteny znikną programy "Interwencja" i "Państwo w państwie", a śniadaniowy format "halo, tu polsat" zmieni skład prowadzących. Z ekipy odeszli bowiem Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Teraz do listy głośnych zmian w Polsacie dochodzi kwestia orkiestry w "Tańcu z Gwiazdami".

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Muzyk poinformował o zwolnieniu. Powód? Rzekomo wiek

Na swoim facebookowym profilu nagranie poświęcone zmianom w "Tańcu z Gwiazdami" zamieścił Mariusz Mielczarek. Muzyk grający w orkiestrze zachwycającej co tydzień widzów tego programu poinformował, że wraz z kilkoma kolegami zostali zwolnieni przez nową ekipę produkcyjną show. Jak dodał, dowiedział się, że wpływ na tę decyzję miał być ich wiek, choć żadna z odchodzących z "TzG" osób nie pobiera jeszcze świadczeń emerytalnych i pozostaje w pełni aktywna zawodowo.

"Decyzję tę zakomunikował nam nasz kierownik muzyczny, a podjęli ją nowi producenci programu 'Taniec z gwiazdami'. Uważamy, że to jest nieuczciwe i chyba trochę niezgodne z prawem - tego nie wiem, ale informuję, że takie praktyki już mają miejsce" - powiedział.

Jak informuje serwis "Plejada", póki co telewizja Polsat nie odpowiedziała na prośbę o komentarz w sprawie. Nie wiemy też, kto będzie wchodził w skład nowej orkiestry w "Tańcu z Gwiazdami". Produkcja zdradziła za to, że studio show doczekało się remontu. Widocznie ekipa artystyczna również.

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"Taniec z Gwiazdami" 2026 - uczestnicy. Te pary walczą o kolejną Kryształową Kulę

W najbliższej edycji, która rusza 6 września na antenie Polsatu, wystąpią następujące duety:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz